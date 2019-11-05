إعلان قائمة المشاركين في ختام بطولة الأردن لسباقات السرعة

عمان – الغد – تعلن الأردنية لرياضة السيارات يوم غد الأربعاء ، قائمة المشاركين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة “سباق القوة”، التي تنطلق منافساتها صباح يوم الجمعة المقبل في حلبة نادي السيارات الملكي.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة للسائقين في الجولتين الأولى والثانية.

معادلة رقمية صعبة

تعد معادلة الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة، من المعادلات الرقمية الصعبة، حيث ينظر السائقون نحو منصة التتويج ونيل نقاط في السباق تمنحهم نقاطا مهمة، على لائحة الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة.

ويمنح التقارب في النقاط بين المتسابقين في البطولة، عشاق سباقات التحدي متعة المشاهدة من خلال العروض الشيقة التي سيجسدها أبطال سباقات السرعة.

ويتصدر حسام سالم الترتيب العام لبطولة سباقات السرعة بشكل مؤقت برصيد 113 نقطة، ويحتل غيث وريكات مركز الوصافة بفارق 25 نقطة عن سالم، والفارق بين مصطفى عطاري (الثالث) ووريكات 26 نقطة، ويبلغ الفارق بين إيهاب الشرفا (الرابع) ومحمد تيسير (الخامس) نقطة واحدة، والفارق بين شاكر جويحان (السادس) وخاتشيك شاديان (السابع) 3 نقاط.

ويبلغ الفارق بين أمير ناصيف (الثامن) وأمجد العناسوة (التاسع) 10 نقاط، والفارق بين العناسوة وسالم طعيمة (العاشر) نقطتين، والفارق بين محمد صبيحات (الحادي عشر) وفادي دهشان (المركز الثاني عشر) نقطتين، ويتساوى دهشان مع فراس الزعبي (الثالث عشر) برصيد 20 نقطة.

ويتصدر حسام سالم ايضا المجموع العام لبطولة الدفع الرباعي برصيد 120 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن غيث وريكات (الثاني)، ويبلغ الفارق بين مصطفى عطاري (الثالث) وإيهاب الشرفا (الرابع) 4 نقاط، وبين الشرفا ومحمد تيسير (الخامس) 17 نقطة، وبين تيسير وأمجد العناسوة (السادس) 5 نقاط، وبين العناسوة وأمير ناصيف (السابع) 8 نقاط، وبين فراس الزعبي (الثامن) ومحمد صبيحات (التاسع) 4 نقاط، وبين صبيحات وعروة مدانات (العاشر) نقطتين، وبين مدانات وفادي دهشان (الحادي عشر) 4 نقاط، وبين أنس توغوج (الثاني عشر) ورائد دهشان (الثالث عشر) 6 نقاط.

ويتصدر شاكر جويحان الترتيب العام لبطولة الدفع الخلفي برصيد 92 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سالم طعيمة (الثاني)، ويبلغ الفارق بين طعيمة ومحمد نقاوة (الثالث) 5 نقاط، وبين نقاوة وجاد نباص (الرابع) 5 نقاط، وبين نباص وخاتشيك شاديان (الخامس) 12 نقطة، وبين طارق صرصور (فلسطين) (السادس) وعلاء مسمار (السابع) 3 نقاط، وبين مسمار وجمال نقاوة (الثامن) أيضا 3 نقاط، وبين عامر موسى (التاسع ) وبلال قبلاوي (العاشر) 5 نقاط، ويتساوى قبلاوي مع راكان الزعبي صاحب (العاشر) برصيد 20 نقطة، وبين ضياء كرزون (المركز الثاني عشر) وزيد عبدالغني (الثالث عشر) 3 نقاط.

ويحتل أحمد جانخوت المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الدفع الأمامي برصيد 97 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن محمد العزة (الثاني)، ويبلغ الفارق بين العزة وسند الزعبي (الثالث) نقطة واحدة، وبين أمجد الحوراني (الرابع) وعزت الجيلاني (الخامس) 17 نقطة، وبين خالد جمعة (السادس) وأحمد الحيح (فلسطين) السابع نقطة، وبينهما وبين عاصم عارف (الثامن) ايضا نقطة، وبين علي زوانة (التاسع) ومصطفى جمعة (العاشر) نقطتين، وبين علي ناصر (الحادي عشر) وجورج سعادة (فلسطين) الثاني عشر نقطة، وبين سعادة ومواطنه مارتن حنظل (الثالث عشر) 3 نقاط.