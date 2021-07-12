إعلان قائمة المشاركين في سباق الدفع الرباعي الأول

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، قائمة المشاركين في سباق الدفع الرباعي الأول الذي يقام يوم الجمعة المقبل في منطقة – الكاولين، ويشارك في السباق 35 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من زين الأردن.

ويدير السباق موسى حزينة ولجنة الحكام المكونة من عمران سكجها رئيسا والأعضاء عامر عابدين وزياد مسنات.

ووفقا للتعليمات التكميلية يتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية لكافة المشاركين والجولة الأخيرة لأفضل 15 نتيجة، وأجريت عملية قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الانطلاق.

وتقام يوم غد عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار في نادي السيارات الملكي، إضافة إلى الفحص الفني للسيارات في نفس المكان، ومن ثم سيتدرب المشاركون في السباق، سيرا على الأقدام يوم الخميس المقبل.

ترتيب انطلاق المشاركين

تضم قائمة المشاركين “نخبة” من أبطال سباقات الدفع الرباعي المخضرمين من الأردن وفلسطين ولبنان، وفيما يلي ترتيب انطلاق المشاركين البالغ عددهم 35 مشاركا وفقا للقرعة التي جرت يوم الأحد الماضي في نادي السيارات الملكي: أشرف أبو الطيب، هادي نصار – جيب رانجلر، هيثم العبادي، عاهد الصلاحات – رينج روفر كلاسيك، وليد المهيرات، راكان البقور – تويوتا هايلوكس، هاشم كلبونة، ضرغام رستم – رينج روفر كلاسيك، عبدالله أبو طالب، نصر العمرو – تويوتا هايلوكس، محمد النتشة، بلال أبو زينة (فلسطين) – جيب رانجلر، وسام خليلية، عطا الله الهودلي (فلسطين) – جيب رانجلر، ثابت المهيرات، محمد المهيرات – تويوتا هايلوكس، جيمي أبو جريس، منير ناصر (فلسطين) – جيب رانجلر، راكان الثوابي، أمجد العجل – نيسان باترول، عبداللطيف السمان، خليل البلعاوي – تويوتا هايلوكس، أحمد سليحات، علي غانم – سوزوكي ساموراي، عماد أبو دبور، أحمد أبو دبور (فلسطين) – جيب رانجلر، جهاد شبيطه، أمين أبو عبيد – جيب اكس جي، حسن الزبيدي، وليد المصري – تويوتا هايلوكس، جعفر سليحات، حسام سليحات – تويوتا هايلوكس، محمد المعيوي، جورج سعادة (فلسطين)، جيب رانجلر، حازم فودة، أحمد فودة (فلسطين) – جيب رانجلر، معتز سليمان، محمد سليمان – جيب رانجلر، مصطفى العتوم، أوس العتوم – تويوتا هايلوكس، عبدالله حيمور، صبحي التميمي – نيسان باترول، توفيق حريز، عدي حريز (فلسطين) – نيسان باترول، محمد أبو عواد، محمد الزعبي – تويوتا هايلوكس، نضال فياض، ناصر الخلايلة – تويوتا هايلوكس، معاذ سليحات، سامح السكارنة – سوزوكي ساموراي، أحمد خطاب، عبدالناصر هدهود – جيب رانجلر، معن النهار، جواد الموسى – رينج روفر كلاسيك، جيمي اكوبيان (لبنان)، حمزة أبو طوق (الأردن) – رينج روفر ديسكفري، حمدان العواملة، عمر العمري – سوزوكي ساموراي، فراس الموسى، حسام العجوري – تويوتا فوررنر، محمد مصبح، ايفان حاتوقاي – نيسان باترول، يوسف فايق، أحمد خليلية (فلسطين) – جيب رنجلر، فرح الياس، طارق الخليلي – تويوتا هايلوكس، أحمد النشاط، بشار النشاط – نيسان باترول.