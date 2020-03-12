إعلان قرارات جديدة بشأن كورونا في مؤتمر صحفي تمام الخامسة والنصف

عمان- يُعقد في دار رئاسة الوزراء في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس مؤتمر صحفي لوزيريّ الصحة الدكتور سعد جابر والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، للإعلان عن مجموعة إجراءات حكومية إضافية للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا المستجدّ، وذلك في ضوء تصنيف منظمة الصحة العالمية له بالوباء العالمي.

على الصحفيين الراغبين بالحضور وتغطية أحداث المؤتمر التواجد قبل ربع ساعة، وإبراز الوثيقة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.(بترا)