إعلان للطلبة الأردنيين الدارسين في المملكة المغربية (السنة التحضيرية)

عمان- الغد- نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، على موقعها الالكتروني قرار الجهات المغربية المختصة للطلبة الأردنيين الدارسين في المملكة المغربية (السنة التحضيرية).

وشمل القرار استئناف الطلبة الأجانب تكوينهم في اللغة الفرنسية اعتبارا من 4 أيار الحالي عبر المنصات المعتمدة على الشبكة العنكبوتية (google-meet & google- classroom) بمن فيهم الطلبة الأردنيون الذين التحقوا بالدراسة هذه العام ضمن إطار التبادل الثقافي بين البلدين.

وأوضحت الجهات المختصة المغربية عبر المنصات المذكورة برنامج للتكوين عن بعد كما يلي: 10 أسابيع من التكوين: من 4 أيار الحالي الى 10 تموز المقبل، وامتحان الدورة العادية: 13- 14 تموز المقبل، إعلان نتائج الدورة العادية: 16 -17 تموز المقبل، دروس استدراكية: 4 اسابيع (من 4 تموز المقبل الى 14 آب المقبل)، امتحانات الدورة الاستدراكية: 17 آب المقبل، وإعلان نتائج الدورة الاستدراكية: يوم 19 آب المقبل.

وأشارت الجهات المغربية المختصة الى أن القواعد التي سيتم اعتمادها لإجراء الامتحانات المبرمجة أعلاه ستراعي التطورات المتصلة بجائحة كورونا “كوفيد 19” بالمملكة المغربية من أجل ضمان أفضل الظروف المرتبطة بالسلامة العامة.