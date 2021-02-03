إعلان للطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية

عمان- الغد- جدد المكتب الثقافي التابع للسفارة الأردنية في جمهورية مصر العربية التأكيد على الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية ولمختلف المستويات والتخصصات ضرورة الإسراع في توثيق بياناتهم على بوابة الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج.

وطلب المكتب الثقافي، عبر إعلان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية المتواجدين في مصر أو خارجها بتعبئة البيانات والمعلومات الخاصة بهم بشكل دقيق وصحيح على الموقع الإلكتروني، الذي أنشأته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (http://rce.mohe.gov.jo/sa).

ودعا المكتب الثقافي الطلبة الأردنيين للاسراع بتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بطلبة جميع المستويات ومختلف التخصصات، وذلك لغايات توثيق قاعدة البيانات، التي تسهم في تسهيل التواصل مع الطلبة الأردنيين والاستجابة لمتطلباتهم المتعلقة بقضايا واحتياجات الطلبة.