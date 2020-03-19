سفارة الأردن في البرازيل تحذر الأردنيين

عمان- الغد– في ظل الإجراءات الوقائية والإحترازية التي إعلنتها الجهات المعنية في المملكة الإردنية الهاشمية، وفي الجمهورية الإتحادية البرازيلية، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID -19 )، أهابت السفارة بأفراد الجالية في الدول المعتمدة لديها هذه السفارة، ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت السفارة لضرورة تجنب الأماكن العامة المزدحمة، وأخذ كافة الإحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس، والسفارة إذ تتمنى السلامة للجميع فإنها تؤكد على ضرورة التواصل المستمر معها بهذا الخصوص، عبر أرقام الهواتف التالية وعلى مدار الساعة:

هاتف مقسم السفارة : 00 55 61 3248 5414))

الخط الساخن للسفارة: (00 55 61 99698 7070).

القائم بالأعمال بالإنابة: ( 00 55 61 99998 0455 )

القسم القنصلي : ( 00 55 61 99824 6560 )

القسم القنصلي : ( 00 55 61 99622 6677 )

أو على أرقام القنصليات الفخرية الأردنية، حسب أماكن إقامتكم:

القنصلية الفخرية الأردنية في ساو باولو: ( 00 55 11 3285 5100 ).

القنصلية الفخرية الإردنية في كيتو – الإكوادور: ( 00 593 2 28 00 735 ).

القنصلية الفخرية الإردنية في أسونسيون – الباراغواي: ( 00 595 98113 8679 ).

القنصلية الفخرية الإردنية في ليما – البيرو: ( 00 519 4705 2945 ).