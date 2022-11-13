إعلان مهم من التعليم العالي بشأن المنح الدراسية الهنغارية (رابط)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمان واستناداً إلى مذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين، بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من الجمهورية الهنغارية الصديقة للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2023-2024 وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15-11-2022 ولغاية يوم الاثنين الموافق 16-1-2023، وفي البرامج الدراسية التالية:

– برنامج البكالوريوس / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

– برنامج one- tier master (OTM) / تخصصات العلوم الطبية والصحية ويعادل برنامج البكالوريوس.

– برنامج الماجستير / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

– برنامج الدكتوراه / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

وبحسب الإعلان، يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي: stipendiumhungaricum.hu .

ويشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس، سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهاؤهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2023 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31-8-2023، باستثناء الطلبة المتقدمين لــ(Dance study programme).

كما يشترط للاستفادة من هذه المنح ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية وحسب السياسة العامة للقبول لدرجة البكالوريوس وفقاً لما يلي:

85% لتخصصي الطب وطب الأسنان.

80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة.

70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل.

65% لباقي التخصصات.

كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.

وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل الدراسية ضرورة الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.

ويمكن معرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها عن طريق الدخول إلى الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities .

كما تؤكد الوزارة أن الطالب المقبول للعام السابق 2022 / 2023 ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.

علماً بأن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic) أو (TOEFL iBT)، بحيث سيتم تحويل علامات الامتحانين من (100) لتوحيد المعيار.

وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول، حيث لا يزيد عمر الوثيقة على عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة، تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين (IELTS / General or Academic) أو (TOEFL iBT) من خلال الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2023/ ، مع ضرورة إرفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور آنفاً،

علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 9 / 2 / 2023؛ لذا تحث الوزارة الطلبة الراغبين الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات على التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة، على أن يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.

وفي حال الترشيح الأولي، سيخضع الطالب لمقابلة شخصية وامتحان- سيحدد موعدهما لاحقاً- من قبل الجهات الهنغارية.

علماً بأن المجلس الثقافي البريطاني في عمان (British council) يقدم عرضا خاصا للطلبة الراغبين بالتقدم للحصول على امتحان (IELTS) لغايات تقديمه للحصول على المنحة الهنغارية حصراً، بحيث يمكن للراغبين بالاستفادة من هذا العرض الاطلاع على كافة التفاصيل بالدخول على الرابط التالي:

باللغة الإنجليزية:

https://www.britishcouncil.jo/…/hungarian-scholarship

باللغة العربية:

https://www.britishcouncil.jo/…/hungarian-scholarship

على أن يزود الطالب المجلس عند تقديم طلب التقدم للامتحان برقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للمنحة الهنغارية.