إعلان مهم من “التعليم العالي” للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات السودانية

عمان -الغد- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات السودانية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويبدأ التقديم اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، حيث لن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ.

وقال الوزارة إن ذلك يأتي بهدف دراسة هذه الطلبات تمهيداً لتوزيع الطلبة على الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً لنتائجهم في الامتحان التقييمي حيث سيخضع له الطلبة الملتحقون في تخصصي الطب وطب الأسنان فقط، علماً بأنه سيتم الإعلان عن مكان وزمان عقد هذا الامتحان لاحقاً.

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