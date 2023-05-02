إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الصحة (رابط)

أعلن أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة أن الديوان ولغايات إتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة وفقا لإعلان وظائف (الفئة الثالثة) الصادر عن وزارة الصحة والمنشور في الصحف اليومية بتاريخ 13/2/2023، للاطلاع على نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها (مجموع النقاط التنافسية) وفقاً لمؤهلاتهم العلمية والدورات التدريبية وشهادات التدريب المهني المصدقة حسب الأصول، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يمكنهم ذلك خلال الفترة (2/5/2023 ولغاية نهاية يوم 4/5/2023) من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/

وبين الخلايلة أنه بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول إلى الرابط الإلكتروني والاطلاع على حالة الطلب المقدم من قبلهم، وعدد النقاط التنافسية المحتسبة، وفي حال وجود ملاحظات أو اعتراض إرسالها من خلال الرابط الإلكتروني نفسه، مضيفاً أنه في حال دخول المتقدمين لشاشات البيانات يمكنهم الاطلاع على الآلية المعتمدة لاحتساب النقاط التنافسية.

وأوضح أنه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات ورقيا أو بعد انتهاء هذه المدة، وأنه خلال فترة الاعتراض لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، والهدف من هذا الإجراء هو تدقيق البيانات من خلال المتقدمين ليتمكن ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة الملاحظات من استكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف.

أما عن عدد الوظائف، فقد بين الخلايلة أن عدد الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بلغ (57) وظيفة موزعة كما يلي: (سائق محورين عدد 45، طابع ذكور عدد 2 وإناث عدد 3، صانع أحذية طبية 2، خازن عدد 5)، وقد بلغ عدد المتقدمين للتنافس على هذه الوظائف (3062) متقدماً.