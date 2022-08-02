إعلان موعد انطلاق مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني 2022

بحضور مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة المساعد للتنظيم والتخطيط والموارد الدفاعية العميد الدكتور يوسف الخطيب ، وممثلين عن الشركاء والرعاة والدّاعمين، وممثلين عن وسائل الإعلام وشخصيات عامّة؛ عقدت شركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة “سوفكس” يوم الثلاثاء الموافق الثاني من آب 2022 بفندق سانت ريجس عمّان مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن موعد انطلاق مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FinConJo 2022 والذي تقرر عقده بتاريخ 9 آب 2022.

وخلال المؤتمر، رحّب العميد المهندس ايمن البطران مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير بالحضور، وأشاد بالدّعم الكبير والحرص الذي يبديه الشركاء تجاه مسائل اعتماد التكنولوجيا الحديثة والحلول الأكثر أمناً للقطاع المالي، وبيّن أن مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FinConJo 2022 يهدف إلى توفير منصة التقاء بين القطاع المصرفي ومزوّدي الحلول الرقمية والأمنية لمناقشة كيفية استفادة القطاع المصرفي من العصر الرقمي القادم.

وممّا جاء في كلمته: “يسعدنا اليوم هذا الاجتماع لثلّة من الدّاعمين والمهتمين بهذا المجال بالغ الأهمية، تقنيات المستقبل أصبحت واقعاً اليوم، وأصبح من الضروري إيجاد حلول التواصل والالتقاء إلى جانب توفير التقنيات الحديثة والبرامج والمنصات التي تخدم القطاع المالي خصوصاً والأمن السيبراني عموماً، هي فرصة هامّة، تتيح للجهات المعنية التواصل بشكل مباشر، وتبادل الخبرات الذي لا يقل أهمية عن التقنيات المعتمدة في مجال أمن القطاع المالي.”

وأضاف أن حجم الإقبال للمشاركة والحضور في الدورة الاولى لهذا المؤتمر بلغت 600 مشارك وأكثر من 45 شركة ومؤسسة عارضة وداعمة للحدث بالإضافة إلى 27 متحدث سوف يعرضون تجاربهم في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية وأمنها واساليب حمايتها.

وبحسب القائمين على شركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس، يهدف مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FinConJo 2022 إلى تطوير حلول ذكية وآمنة لقطاع التكنولوجيا المالية التي تعتبر من أهم اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد الأردني، وتوفر فرصاً متنوعة للتطور والتحول والابتكار. كما أشار القائمون على المؤتمر إلى أنه خلال انعقاده سيتم تقديم المشاركين إلى الخبرات التي تتبنى اتجاه الرقمنة في صناعة التكنولوجيا المالية، إلى جانب توفير منصة فريدة للحوار بين قادة التكنولوجيا المالية والخبراء والمنظمين وواضعي السياسات، ويعتبر تمهيداً للجهات المشاركة والعاملين بالقطاع المالي والبنوك والصناعات ذات الصلة بالتكنولوجيا لمناقشة كيفية استفادة القطاع المصرفي من العصر الرقميّ القادم، ومستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة عموماً.