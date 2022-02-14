إعلان موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021 / 2022.

وأوضحت الوحدة أن عملية التقديم ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 / 2 / 2022 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 19 / 2 / 2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).

وبحسب الوحدة، يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر في الدورة التكميلية 2021 / 2022 فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

وأكدت أن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة.

ونبّهت الوحدة الطلبة إلى:

1. ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo)، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين، إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدروة الصيفية الماضية 2021، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

2. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

3. جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، “وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق”.

4. تنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي، فإن عملية قبول طلبة الدورة التكميلية (2021) النظاميين (المحققين لمتطلبات النجاح لأول مرة)، أو المعيدين (طلبة رفع المعدل) ستكون وفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الصيفية الماضية (2021)، علماً بأن مجلس التعليم العالي خصص للطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) (10%) من المقاعد يتنافسون عليها فيما بينهم.