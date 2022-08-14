إعلان موعد تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات

يبدأ تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الرسمية منتصف الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن مدير وحدة القبول الموحد والمستشار الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.

وبين الخطيب لإذاعة “الأمن العام”، أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد ستكون بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.

وأشار إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد سيكون بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة محدثاً بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ عملية القبول الموحد.

وأضاف أن مجلس التعليم العالي يعقد غداً الاثنين جلسة لاعتماد القائمة النهائية للتخصصات التي سيتم طرحها لعملية القبول الموحد للعام الجامعي المقبل 2022/ 2023.