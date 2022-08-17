إعلان نتائج “التوجيهي” اليوم

آلاء مظهر – فيما تعلن وزارة التربية والتعليم صبيحة اليوم نتائج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تتجه أنظار الطلبة إلى محطة ومرحلة جديدتين في حياتهم يتطلعون فيهما إلى استكمال مشوارهم التعليمي الجامعي.

وعادة ما تنتاب الطلبة وذويهم مشاعر مختلطة بين التشويق والحماسة والخوف والرهبة، الذين ينتظرون على أحر من الجمر إعلان النتائج، على الرغم من تطمينات وزارة التربية والتعليم امس بأن النتائج ستكون “مبشرة”، الا أنها لم تنجح في تبديد مشاعر القلق والارتباك المسيطرة على صفحات طلبة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وتبقى ساعات الانتظار، هي الأثقل والأصعب على طلبة قضوا 365 يوما في الاستعداد والدراسة والتحضير للامتحان، بهدف تجاوز مرحلة حاسمة من حياتهم، وهو التوتر الذي تزداد ملامحه على وجوه الطلبة مع كل ثانية تمر. ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس خلال مؤتمر صحفي في الساعة العاشرة صباحا نسب النجاح العامة وأسماء الأوائل في هذا الامتحان المصيري. ومع اقتراب ساعة الحسم لإعلان النتائج، حملت تعليقات الطلبة على “فيسبوك” طابعا متوترا، تعبر عن وطأة قلق الانتظار والترقب.

ورصدت “الغد” بعض تعليقات هؤلاء الطلبة، حيث كتبت رولا سبيتاني: “يا رب النجاح والفرح يعم كل بيوت التوجيهي.. ربي لا تضيع لنا تعب واجبر خاطرنا”، فيما قال محمد الطراونة: “ربنا يخلف تعبنا الفرح والسعادة ونجاح مبهر”، وكتبت ربى محمود: “لا استطيع النوم منذ أيام.. لا أعرف إن تمكنت من الوصول الى بر الأمان”.

وكتب خالد شويفات: “لكل من صبر وكافح وسهر الليالي. يا رب يكون هالكلام صحيح ونسب النجاح مبشرة”، فيما كتبت الطالبة نهى الوزني: “يا رب يا جبار الخواطر اجبر بخاطري، وخاطر كل طالب توجيهي. يا كريم والله إنها ساعات صعبة علينا كلنا، ثانية بتمر كأنها قرن، معقول أحقق حلمي وأدخل الجامعة يلي بدي اياها والتخصص إللي أنا حابه، يا رب ما في عليك شي مستحيل”.