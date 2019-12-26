إعلان نتائج الشامل (رابط)

عمان- الغد- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي، اليوم الخميس، نتائج الامتحان للدورة الشتوية 2020، حيث بلغت نسبة النجاح في الامتحان بلغت 59.6%.

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وقال الزعبي في مؤتمر صحفي، لقد كانت الدورة الشتوية لعام 2020 غير اعتيادية من حيث تنوع وعدد الخطط الدراسية وآليات عقد الامتحان، حيث تم عقد الامتحان بموجب (165) خطة دراسية، منها (97) خطة قديمة تم إجراء الامتحان فيها وفقاً لأساليب الامتحانات التحصيلية التقليدية (امتحان في المواد التعليمية التي درسها الطالب)، و(68) خطة جديدة، من الخطط التي بدأ تطبيقها في العام الجامعي 2017/ 2018، حيث عقد الامتحان وفقاً لمخرجات التعلم لكل تخصص، والتي تركز على مصفوفة الكفايات والمهارات العلمية والعملية والمهنية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل، وقد ساهم في إعداد مخرجات التعلم أكثر من (500) متخصص من الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة والقطاع الخاص، وتم إعلان هذه المخرجات على موقع جامعة البلقاء التطبيقية في نهاية شهر أيلول من العام الحالي، وتم دراسة التغذية الراجعة بشأنها وإدخال التعديلات اللازمة عليها، وتم تصميم أوراق أسئلة الامتحان وفقاً لمخرجات التعلم المعتمدة والمعلنة. وتعد هذه التجربة، أي إجراء الامتحان الشامل وفقاً لمخرجات التعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، هي الأولى من نوعها في تاريخ الامتحان الشامل.

وأضاف الزعبي أن الجامعة اعتمدت أسلوب الامتحانات المعيارية اعتباراً من الدورة الصيفية لعام 2019، بحيث يتم تقييم إجابات الطلبة ومعالجتها وفقاً لمعامل الصعوبة لكل سؤال، بحيث يتم معالجة الأسئلة التي يزيد معامل الصعوبة لها على 0.9، وفي العادة لا تتجاوز نسبة الأسئلة الصعبة (أكبر من 0.75) في امتحان الطالب 5% من مجموع الأسئلة.

وهذا الأسلوب، وفق الزعبي، يعالج جميع الملاحظات الواردة من الطلبة بشأن صعوبة الأسئلة أو ورود أسئلة من خارج المخرجات (الخطة)، حيث أن الأسئلة التي تأتي من خارج المخرجات أو الخطة يكون لها معامل صعوبة قريب من الواحد، وفي هذه الحالة فإن نظام التصحيح المحوسب يستثني مثل هذه الأسئلة ويعالجها لصالح الطلبة.

وأشار إلى أن عددُ الطلبةِ المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الشتوية لعام 2020 بلغَ (3962) طالباً وطالبة، من (47) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (1415) طالباً وطالبة موزعين على (97) تخصصاً ضمن الخطط الدراسية القديمة و (2547) طالب وطالبة موزعين على (68) تخصصاً ضمن الخطط الدراسية الجديدة.

وقد تقدم للامتحان ما مجموعه (3942) طالب وطالبة في (12) مركزاً للامتحان موزعة على كافة محافظات المملكة، منها (10) مراكز في كليات جامعة البلقاء التطبيقية ومركز في كلية لومينوس الجامعية التقنية ومركز في كلية الدفاع المدني.

وقد نجح منهم (2351) طالب وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت (59.6%)، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (20) طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المحرومين بسبب الغش (11) طلاب.

وفيما يلي الجداول الاحصائية التي تبين نسب النجاح العامة حسب الخطة الدراسية وصفة التقدم للامتحان وأوراق الامتحان:

أولاً: نسب النجاح العامة

الخطة الدراسية عدد التخصصات مشترك متقدم ناجح حالات غش نسبة النجاح القديمة 97 1415 1399 585 8 41.8% الجديدة 68 2547 2543 1766 3 69.4% المجموع 165 3962 3942 2351 11 59.6%

ثانياً: نسب النجاح حسب صفة التقدم

الخطة الدراسية صفة التقدم مشترك متقدم ناجح حالات غش نسبة النجاح القديمة منتظم 354 348 162 0 46.5% معيد 538 537 196 8 36.5% ناجح لرفع المعدل 111 111 83 0 74.8% مستنفذ حقه 412 403 144 0 35.7% المجموع 1415 1399 585 8 41.8% الجديدة منتظم 1759 1753 1211 0 69% معيد 687 689 465 3 67.7% ناجح لرفع المعدل 101 101 90 0 89.1% المجموع 2547 2543 1766 3 69.4% المجموع العام (الخطط القديمة + الخطط الجديدة) 3962 3942 2351 11 59.6%

ثالثاً: نسب النجاح حسب الأوراق

الخطة الدراسية الورقة مشترك متقدم ناجح حالات غش نسبة النجاح القديمة الأولى (نظري) 937 900 690 3 76.6% الثانية (نظري) 1090 1034 616 1 59.1% الثانية (عملي) 3 3 3 100% الثالثة (نظري) 1150 1100 627 4 57% الثالثة (عملي) 35 34 31 91.1% الرابعة (عملي) 770 735 701 95.3% الجديدة الأولى (نظري) 1887 1875 1809 1 96.4% الثانية (نظري) 2083 2068 1887 91.2% الثالثة (نظري) 2269 2243 1715 2 76.4% الرابعة (عملي) 1690 1661 1566 94.3%

رابعاً: نسب النجاح حسب الأوراق (قديم + جديد)

الورقة مشترك متقدم ناجح حالات غش نسبة النجاح الأولى 2824 2775 2499 4 90% الثانية 3173 3111 2503 1 80.4% الثالثة 3419 3343 2342 6 70% الرابعة 2460 2396 2267 0 94.6%

وفيما يلي أسماء الطلبة الأوائل في البرامج الرئيسية لهذه الدورة:

الخطط الدراسية القديمة

البرنامج اسم الطالب التخصص الكلية المعدل الهندسي عبدالله احمد عبد العسيلي الهندسة البحرية العقبة الجامعية 87.1% المهن الطبية المساعدة الاء باسم صالح الطيبين القبالة الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة 92.1% الإداري والمالي سناء وليد كمال السعدي ادارة الاعمال لومينوس الجامعية التقنية 85.6% الفنون التطبيقية صفية عدنان سليم جرار التصميم الداخلي الجامعية العربية للتكنولوجيا 77.2%

الخطط الدراسية الجديدة

البرنامج اسم الطالب التخصص الكلية المعدل الهندسي مالك عاطف احمد الرهايفه تقنيات الاطفاء والانقاذ الدفاع المدني 92.3% المهن الطبية المساعدة كلثوم احمد عبدالرحمن غريز تمريض الكلى الاصطناعية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة 92.2% الإداري والمالي محمد عدنان الابراهيم ادارة الاعمال وانظمة المكاتب لومينوس الجامعية التقنية 93.6% الفنون التطبيقية فرح وليد محمد حمدان التجميل تدريب عمان 85.6%

وذكر الزعبي أن جامعة البلقاء التطبيقية قامت بدراسة شاملة لكافة الكليات والتخصصات التي تدرسها، ووضعنا استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية للأعوام 2017 –2020 والتي جاءت منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤى الملكية السامية في تطوير التعليم وخاصة التعليم التقني، وبدأنا منذ ذلك الحين بتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية على أرض الواقع، والتي تهدف بمجملها لإصلاح منظومة التعليم التقني وتجويد مخرجاته.

وبيّن أن الجامعة أصبحت اليوم ترفع شعار “التعليم والتعلم” من اجل التشغيل، وتعمل على تمكين هذا الشعار من خلال الخطط الدراسية الجديدة التي تواكب احدث الخطط الدراسية في جامعات العالم خاصة مع البدء بتوطين تخصصات وبرامج عالمية في كليات جامعة البلقاء التطبيقية، ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى شركائنا الحقيقيين المشغلين لهذه الفئة من الطلبة وهم القطاع الخاص؛ حيث بادرت الجامعة ووقعت مجموعة من الاتفاقيات وشكلت لجان مشتركة لتحديد المهارات والكفايات العملية التي يحتاجها أصحاب العمل، ولتدريب الطلبة في الشركات والمصانع بهدف تعليمهم وتدريبهم وإدخالهم في أجواء العمل في القطاع الخاص، وهنا أشكر كل من تعاون معنا من الشركاء الذين نسعى الى التكامل معهم من القطاع الخاص.

وأشار الزعبي إلى أن الجامعة قامت بتطوير نموذجٍ متقدمٍ في مجال التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية، بما يتناسب مع الإطار الوطني للمؤهلات من أجل فتح الآفاق لطلبة الكليات الجامعية المتوسطة والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني بحيث يمكنهم الالتحاق بالجامعات في المسار الأكاديمي بواسطة التجسير والالتحاق بالمسار المهني في الجامعات التقنية مما يحقق التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويرتقي بمستوى التعليم المهني والتقني ويحقق قفزة نوعية بمنظومة التعليم الجامعي ويحقق اشباعاً لرغبات سوق العمل.