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إعلان نتائج الشامل (رابط)

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي، اليوم الخميس، نتائج الامتحان للدورة الصيفية 2020.

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وقال الزعبي في مؤتمر صحفي إن نسبة النجاح العامة في الامتحان بلغت 69%. حيث نجح (6934) طالبا وطالبة (الخطط الجديدة والخطط القديمة)، بنسبة نجاح عامة بلغت (69%) وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (41) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المحرومين بسبب الغش (6) طلاب.

فيما بلغت نسبة النجاح للطلبة المتقدمين للخطط الدراسية الجديدة التي تعتمد على مخرجات التعلم والكفايات والمهارات (73,1%).

ولفت الزعبي إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الصيفية لعام 2020 بلغ (10039) طالباً وطالبة، من (45) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (8833) طالباً وطالبة تقدموا للامتحان على الخطط الجديدة، و (1206) طلاب تقدموا للامتحان على الخطط الدراسية القديمة.

وفيما يلي النتائج النهائية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية لعام 2020م للخطط الدراسية الجديدة:

 الورقة الاولى/ خطة جديدة

مشترك ناجح راسب نسبة النجاح
8001 7404 597 92.5%

 الورقة الثانية/ خطة جديدة

مشترك ناجح راسب نسبة النجاح
8114 7325 789 90.2%

 الورقة الثالثة/ خطة جديدة

مشترك ناجح راسب نسبة النجاح
8383 7177 1206 85.6%

 الامتحان العملي (الورقة الرابعة)/ خطة جديدة

مشترك ناجح راسب نسبة النجاح
7230 6907 323 95,35%

نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية لعام 2020

الخطة الجديدة

فئة التقدم مشترك ناجح راسب النسبة العامة للنجاح
المنتظمون 7841 5762 2079 73.4%
الفئات الاخرى

(معيد، مستنفذ حقه، رفع معدل)

 992 701 291 70.6%
المجموع 8833 6463 2370 73.1%

 

النسبة العامة للنجاح لجميع المتقدين للامتحان على الخطتين القديمه والجديدة للدورة الصيفية لعام 2020

مشترك ناجح راسب النسبة العامة للنجاح
10039 6934 3105 69%

 الطلبة الأوائل في البرامج الرئيسية للخطط الدراسية الجديدة للدورة الصيفية لعام 2020

البرنامج اسم الطالب التخصص الكلية المعدل
الهندسي محمد باسم عثمان عبد الرحمن هياكل الطائرات الأمير فيصل 96,1
المهن الطبية المساعدة فاطمة يوسف محمد نجار الصيدلة حطين 95,5
الإداري والمالي طارق ماجد محمود عزام إدارة الموارد البشرية لومينوس/ اربد 95,1
الفنون التطبيقية وفاء أحمد مرشد شحادة تصميم الأزياء وإنتاج الملابس لومينوس/ عمان 93
التربوي والاجتماعي هانيه محمد هاني العطيوي القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد الكرك الجامعية 91,1
علوم الشريعة مروان عمران يوسف القواسمه الفقه الشافعي الدعوى وأصول الدين 93,6

 

 

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