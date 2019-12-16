إعلان نتائج الشامل في 26 الشهر الحالي

عمان-الغد– اكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2020 ستعلن خلال مؤتمر صحفي يعقد في مركز الجامعة صباح يوم الخميس الموافق 26/12/2019.

هذا ومن المقرر عقد امتحان الورقة الثانية يوم غد الثلاثاء الموافق 17/12/2019.اما الورقة الثالثة والأخيرة فستعقد يوم السبت الموافق 21/12/2019.

واكد الدكتور الزعبي أن نتائج الامتحانات العملية المحوسبة تم إدخالها على نظام الامتحانات في وقت سابق بعد الانتهاء من تصحيحها وتدقيقها حاسوببا.

يشار أن عدد الطلبة الذين تقدموا لهذه الدورة بلغ 3964 طالبا وطالبة من 47 كلية وطنية، منهم 1528 طالبا وطالبة يتقدمون على الخطط القديمة لآخر فرصة، و 2436 طالبا وطالبة يتقدمون على الخطط الدراسية الجديدة التي صممت وفقاً لمصفوفة مخرجات التعلم التي يحتاجها سوق العمل لكل تخصص، لقياس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمهارات والمعارف العلمية والتخصصية والتشغيلية والعملية التطبيقية التي اكتسبها خلال دراسته.