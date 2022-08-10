إعلان نتائج “الشامل” قبل نهاية الشهر

توقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية /رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني، إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الحالية قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة ومجلس عمداء الجامعة.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، قاعات امتحان (الشامل) للدورة الصيفية للعام الحالي في مركز الجامعة.

واستمع الدكتور العجلوني لملاحظات الطلبة حول الامتحان والأسئلة والإجراءات المصاحبة لسير عملية الامتحان، وأبدى الطلبة ارتياحهم لإجراءات الامتحان، حيث لم تسجل أية شكاوى أو مشاكل تقنية أثناء عقد الامتحان.