إعلان نتائج القبول الموحد (رابط)

عمان- الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، التابعة لمجلس التعليم العالي، صباح اليوم الأحد، نتائج القبول الموحد للعام الجامعي (2019/2020) .

للاطلاع على النتائج اضغط هنا

ويمكن لكل طالب الحصول على نتيجة ترشيحه للقبول باستخدام الرقم الوطني، أو رقم الجلوس.

ودعت الوحدة الطلبة الذين تم ترشحيهم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها، والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة.

وقرر مجلس التعليم العالي الموافقة على قبول 58125 طالباً وطالبة من الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2019 / 2020، ويشمل هذا العدد الطلبة المقبولين تنافسياً، إضافةً إلى نسبة (20%) المقررة للمكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة، و(5%) المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، و(350) مقعداً للمكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، و(5%) المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في سنوات سابقة، و(5%) المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية، و(10%) المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، و (150) مقعداً مخصصة لأبناء الأردنيات، والمقاعد المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية للسنة الحالية فقط، والطلبة حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) المسموح لهم بالتجسير في الجامعات الرسمية.