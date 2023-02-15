إعلان نتائج القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الليلة

عمان – تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، نتائج القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2023.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول، الناطق الإعلامي باسم الوزارة،اليوم، أن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم، وبلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (12484) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (6959) طالباً وطالبة. –(بترا)