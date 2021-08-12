إعلان نتائج امتحان اعتماد مترجمي لغة الإشارة

عمان- أعلن المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، أسماء الناجحين في الدورة الأولى لامتحان الحصول على شهادة اعتماد مترجمي لغة الإشارة للعام الحالي، الذي عقد السبت الماضي من قبل لجنة مختصة بالترجمة الإشارية، حيث اجتاز سبعة متقدمين الامتحان من أصل 27 متقدما.

واعتمد الجزء النظري من الامتحان، وفق المجلس ، على قياس الثقافة العامة للمتقدمين وثقافة الأشخاص الصم وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومهارات الترجمة الإشارية واخلاقيات مهنة ترجمة لغة الإشارة، والدليل المهني لمترجمي لغة الإشارة، فيما تضمن الشق العملي من الامتحان الترجمة من اللغة الإشارية الى اللغة المنطوقة، والترجمة من اللغة المنطوقة الى اللغة الإشارية، ومن اللغة الإشارية الى اللغة المكتوبة، والترجمة الفورية لموضوعات متنوعة.

ونجح في الامتحان النظري 23 متقدما ومتقدمة، فيما اجتاز 7 متقدمين الامتحان العملي، وبلغ عدد الذين اجتازوا الامتحان بشقيه النظري والعملي 7 متقدمين.

ويعقد امتحان الحصول على شهادة اعتماد مترجمي لغة الإشارة بشكل دوري مرة واحدة على الأقل في كل عام، لغايات رفع مستوى خدمات الترجمة الاشارية للأشخاص الصم والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بما يسهم بدمجهم بالمجتمع بشكل كامل، وإزالة المعيقات التي تواجههم في مختلف مجالات الحياة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الآخرين، كما جاء لغايات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التواصل الفاعل من خلال توفير مترجمي لغة إشارة ذوي كفاءة عالية في مجال الترجمة الإشارية، وتعزيز حق الحصول على الترجمة بكفاءة وفاعلية.