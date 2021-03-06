إعلان نتائج تقييم وظيفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل غدا

عمان-الغد- يعلن ديوان الخدمة المدنية نتائج تقييم وظيفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل (وظيفة قيادية) التي تم الإعلان والترشح عليها ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية غدا.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشح لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

علمًا أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج التقييم للوظائف القيادية وتقديم الإعتراض لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعلان النتائج اي ابتداءً من اليوم الأحد المقبل ولغايه يوم الخميس .