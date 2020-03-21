إعلان نتائج جائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي

عبدالله الربيحات

عمان- أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال المعظم رئيس المجلس الا‘على للعلوم والتكنولوجيا نتيجة المنافسة للحصول على جائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي والمُخصصة هذا العام لمؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني على النحو التالي:

أولاً: تمنح الجائزة الأولى وقيمتها (7000) دينار مناصفة بين كل من مدرسة الجواسرة الثانوية الشاملة المختلطة/ الشونة الجنوبية عن مشروع “المياه الرمادية”، ومدارس الرضوان/ عمان عن “أوبريت سيرة المجد”.

ثانياً: تُمنح الجائزة الثانية وقيمتها (5000) دينار مناصفة بين كل من مدارس الدر المنثور/ عمان عن مشروعها “البرنامج التعليمي قضايا في التنمية المستدامة في قطاعات (الصحة، والمياه، والطاقة، والبيئة)، ومدرسة الرائد العربي عن “الثلاجة البيئية”.

ثالثاً: تُمنح الجائزة الثالثة وقيمتها (3000) دينار مناصفة بين كل من المدرسة الوطنية الأرثوذكسية/ عمان عن مشروعها “مسابقة ميشيل سنداحة للإبداع الأدبي في اللغة العربية”، ومديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية/ إربد عن مشروعها “المسرح المدرسي ومسرحة المناهج والألعاب الابتكارية”.

فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب الجائزة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ثمانية وسبعين (78) مشروعاً من قبل خمسة وستين (65) مؤسسة معنية بالتعليم العام .

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