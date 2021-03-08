إعلان نتائج دراسة “خريطة الشركات الناشئة” الخميس

إبراهيم المبيضين

عمان- من المخطط ان يجري الإعلان عن نتائج دراسة “خريطة الشركات الناشئة الأردنية” للعموم الخميس المقبل، لتكون من الدراسات القليلة التي ترصد وتفصل حالة القطاع الريادي في المملكة لتساعد نتائجها كل أطراف المنظومة من رياديين وجهات داعمة وصناديق استثمارية والقطاع الحكومي المعني بريادة الأعمال.

ووفقا للقائمين على هذه الدراسة الحديثة ستشكل نتائجها وبياناتها دليلا تفصيليا وموجها لجميع أطراف المعادلة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية. وتهدف الدراسة في اطارها العام إلى بناء قاعدة بيانات شمولية (خريطة) تضم الشركات الأردنية حسب المرحلة التي وصلت إليه، حيث ان هذه الخريطة ستتضمن تصنيفا للشركات الناشئة ضمن قطاعات رئيسية لكل منها قطاعات فرعية وفق المعايير الدولية، لتسليط الضوء على القطاعات ذات الفرص الواعدة والتي تشهد طلبا متزايدا. لتكون دليلا تفصيليا لكل أطراف منظومة ريادة الأعمال في المملكة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية “إنتاج” نضال البيطار بانه تم التواصل مع معظم الشركات الناشئة العاملة في مضمار التقنية

والتي تطوع التقنية لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقد جرى جمع البيانات والمعلومات اللازمة، ومن ثم تحليل البيانات والمعلومات، مشيرا إلى انه سيجري إعلان النتائج يوم 11 من الشهر الحالي وهو الموافق ليوم الخميس المقبل.

وقال البيطار في تصريحات صحفية لـ ” الغد” بان نتائج هذه الدراسة مهمة لتحديد حجم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن وتصنيفات هذه الشركات في القطاعات التي تعمل فيها لجميع أطراف المعادلة من رياديين وحاضنات أعمال وجهات داعمة للشركات الناشئة وجهات ممولة ومستثمرين وجهات حكومية وغيرها من الجهات لاتخاذ القرارات المناسبة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية.