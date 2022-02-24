إعلان نتائج طلبات الانتقال بالجامعات لطلبة التكميلية (رابط)

عمان-الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج طلبات الإنتقال الإلكترونية من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لطلبة الدورة التكميلية 2021 / 2022 الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية الحالية 2021 / 2022 للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص للتعرف على النتيجة الرجاء الدخول الى الرابط التالي:

http://www.admhec.gov.jo/AdmUnivTransResults.aspx