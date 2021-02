إعلان نتائج مسابقة مشاريع التخرج لطلبة الهندسة بالجامعات الأردنية- أسماء

عمان-الغد- أعلنت نقابة المهندسين الاردنيين، مساء الاحد، نتائج مسابقة مشاريع التخرج لطلبة الهندسة في الجامعات الأردنية لعام 2020.

وقال رئيس لجنة مسابقة مشاريع التخرج في النقابة، الدكتور أوس القيسي إن المسابقة تعتبر من المسابقات التي تقيمها النقابة بشكل سنوي بهدف تحفيز طلبة كليات الهندسة للارتقاء ورفع مستوى المنافسة بين الأفكار الإبداعية الخلاقة لمشاريع التخرج الهندسية المختلفة.

وأشار رئيس اللجنة الى ان فلسفة مسابقة مشاريع التخرج تنبع من ايمان النقابة بأهمية التشبيك والتنسيق والتعاون بين الجامعات والنقابة وغرفة صناعة عمان وامانة عمان الكبرى، من خلال تظافر الجهود وتكامل الخبرات لإخراج جيل متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة الوطن نحو النهضة والتقدم.

وبين أن المسابقة تنقسم الى ثلاثة محاور اساسية؛ وهي مسابقة مشاريع التخرج النقابية، ومسابقة المشاريع المنفذة في القطاع الصناعي بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، ومسابقة مشاريع التخرج الخاصة بهندسة المرور بالتعاون مع امانة عمان.

وتشمل مسابقة مشاريع التخرج النقابية، التخصصات الهندسية (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة المناجم والتعدين، الهندسة الكيميائية)، ويمكن ترشيح ثلاثة مشاريع عن كل قسم هندسي، حيث بدأت النقابة في عقدها منذ عام 2000، وشارك في التحكيم 12 محكّما من مختلف الجامعات الاردنية، فيما تبلغ قيمة الجوائز، (1000) دينار عن المركز الاول، و(750) دينار عن المركز الثاني، و(500) دينار عن المركز الثالث.

وفازت في المركز الأول عن شعبة الهندسة المدنية، جامعة فيلادلفيا لمشروع (تقوية القبات الخرسانية المسلحة بواسطة طرق مختلفة بمادة CFRP) بإشراف الدكتور علاء عبيدات، حيث قام على المشروع، الطلبة بهاء محمد عبيدات، احمد علي القبارة، سيف احمد الرفاعي، اسلام هيثم خليل، فيما فازت بالمركز الثاني جامعة الزيتونة الاردنية لمشروع (تصميم طريق متعدد المسارب لتخفيف الازدحام المروري على شارع الملك عبدالله الثاني) بإشراف الدكتورة دانا هاني ابو دية، واعداد الطلبة عمر فائد قاسم، مرح عبد الذويب، ديانا حسن عوض، عصام محمد صادق القناص، عمر محمد نصرالله، وعن المركز الثالث؛ فقد فازت الجامعة الالمانية الاردنية لمشروع (الجامعة المستدامة الخضراء- الجامعة الالمانية الاردنية)، بإشراف الدكتورة منى هندية والدكتور بشار حماد، وإعداد الطلبة بتول خالد العبداللات، يزن خالد متولي.

وعن شعبة الهندسة الميكانيكية، فقد فازت في المركز الاول، الجامعة الاردنية لمشروع (parametric investigation of Nano- fluids utilization in parabolic trough collectors)، بإشراف الدكتور اسامة العيادي والطلبة سلام مروان العبادي، يوسف خليل الفار، احمد عيسى عساف، عبدالرحمن تيسير مجدلاوي، بينما فازت عن المركز الثاني جامعة اليرموك لمشروع (الروبرت الزراعي الذكي لمواجهة الصقيع)، بإشراف الدكتور غازي مقابلة والطلبة اصال باسم الاعمر، مرح صلاح عبيدات، شيماء محمد الربابعة، وعن المركز الثالث، فقد فازت به جامعة فيلادلفيا لمشروع (تصميم وبناء وفحص نظام كهروضوئي محمول للمناطق النائية)، بإشراف الدكتور منذر عبيد والطلاب حسام اديب السوالمة، وبهاء الدين مهدي الصغير.

وفازت في المركز الاول عن شعبة الهندسة الكهربائية، الجامعة الاردنية، لمشروع Visual Speech Recognition for Arabic language (Arabic Lip Reader)، بإشراف الدكتور وليد الدويك والطالبات سندس يوسف الطرمان، وصفا عبد عاشور، بينما فازت جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا لمشروع (Design and simulation of a power Factor Correction Converter)، بإشراف الدكتورة مجد بطارسة والطلاب رجائي غسان نصار، وزيد منير عدوان، عن المركز الثاني، كما فازت جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا لمشروع ( LTE Network & visualization using Artificial Intelligence & Augmented Reality)، بإشراف المهندس محمد طه والطلاب محمد علي ابو الشكر، محمد طارق عطالله، يحيى عصام غوشة، عن المركز الثالث.

وعن شعبة الهندسة الكيميائية، فقد فازت في المركز الاول الجامعة الاردنية لمشروع Computer-Aided process Design and Economic Evaluation of Glycerol Etherification process)، بإشراف الدكتور منور التراكية، وإعداد الطلبة رهف عمر حنون، هبة محمد الدويك، دانا رادع علامات، كرستين مرقص سلامة، كما فازت في المركز الثاني الجامعة الاردنية لمشروع Hydrogen Production via stem Methane Reforming، بإشراف الدكتور زايد حمامرة، وقام عليه الطلبة شدى غاندي جرادات، لما عامر فائق عبدالرحمن، يسرى عصام الصفدي، سارة سليمان ازبيدات، بينما حلّت في المركز الثالث الجامعة الاردنية لمشروع (Process Design for production of Ethylene Oxide)، بإشراف الدكتور رياض الشوابكة والطلاب سماح ناجح الصوي، رفيف مشهور الشرايعة، غادة احمد العمري، هديل محمد حمد، رند ظافر يامين.

وفيما يتعلق بمسابقة مشاريع التخرج المنفذة في القطاع الصناعي، والتي تعقد بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، وتكون قيمة الجائزة للمركز الاول (1250) دينار للطلبة و( 1000) دينار للأستاذ المشرف، فيما تكون للمركز الثاني (950) دينار للطلبة و(750) دينار للأستاذ المشرف.

وفاز في المركز الاول عن شعبة الهندسة الكهربائية، الجامعة الهاشمية لمشروع Paint Filling Machine، بإشراف الدكتور محمد صلاح والطلاب عبدالرحمن كمال صلاح، أنور محمود الاقطش، عزالدين مهدي الحمصي، باسل طائل صبري، فيما فازت الجامعة الالمانية الاردنية لمشروع Cloud Based Wireless Sensor Network، بإشراف الدكتور علاء خليفة، وإعداد الطالب بشار عاهد ابو الشعر.

وعن شعبة الهندسة الكيميائية، فقد فازت بالمركز الأول الجامعة الاردنية لمشروع (Production of Imidacloprid pesticide active ingredient، بإشراف الدكتورة ليندا حازم الحمود والطلاب حنان ذيب القريني، نور ماهر سمور، العنود الودود حامد العمايرة، سناء نضال قطيط، امل جمال شاور.

وفيما يتعلق بمسابقة مشاريع التخرج الخاصة بهندسة المرور بالتعاون مع امانة عمان، والتي توزع جوائزها بواقع (1250) دينار للطلبة الفائزين و(1000) دينار للأستاذ المشرف، عن المركز الاول، و(1000) دينار للطلبة الفائزين و(750) دينار للأستاذ المشرف، عن المركز الثاني.

وفاز في المركز الاول جامعة البلقاء التطبيقية لمشروع تقييم وتطوير مستوى الخدمة على الدوار الثامن، بإشراف الدكتور ابراهيم هاشم خليفات والطلاب امامة خالد المهيرات، بتول منور الخرابشة، اماني سليمان السليحات، فيما فازت الجامعة ايضا بالمركز الثاني لمشروع تحليل وتحسين مستوى الخدمة على اشارات البشيتي باستخدام برنامج سيدرا، بإشراف الدكتور ابراهيم هاشم خليفات والطلبة ايهاب محمد رشيد عوض، محمد نظام محمود عوض، عمر خليل السرحان، يوسف رضوان الحميمات.