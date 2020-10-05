إعلان نتائج المؤشر العربي يوم غد

عمان -الغد- يطلق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائجَ استطلاعه الدوري “المؤشر العربي” في نسخته السابعة (2019/2020)؛ وذلك في مؤتمر صحافي يعقده يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الدوحة (التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش)، عبر تطبيق “زووم” Zoom؛ نتيجة الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا على المنطقة.

وقد نُفّذ هذا الاستطلاع من خلال إجراء مقابلات مباشرة مع عيّنة ممثلة للرأي العام العربي، بلغ حجمها 27900 فرد، موزعة على 13 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائر، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر. واستغرق العمل في المؤشر 69578 ساعة، وعمل به أكثر 900 باحثة وباحث. وبذلك يُعدّ هذا الاستطلاع أضخم استطلاع ينفّذ في المنطقة العربية، سواء من حيث حجم العينة، أو عدد البلدان التي ينفذ بها، أو حجم المتغيرات التي يقوم بفحصها، أو حجم البيانات المجموعة.

سيقدّم الاستطلاع بيانات مهمة عن اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ذات الصلة بحياة المواطن العربي، بما في ذلك اتجاهات الرأي العامّ نحو قضايا الديمقراطية وقيم المواطنة والمساواة والمشاركة المدنية والسياسية. وتتضمن هذه البيانات تقييم المواطنين لأوضاعهم العامّة، والأوضاع العامّة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم للمؤسسات الرسمية في بلدانهم، ومدى ثقتهم بها، كما ستعرض مواقف المواطنين في المنطقة العربية من القضية الفلسطينية، والصراع العربي – الإسرائيلي، ومدى التغير في هذه المواقف، وكذلك تقييمهم لسياسات القوى الدولية والإقليمية في المنطقة.

وبإعلان نتائج المؤشر الحالي، يكون المركز العربي قد حافظ على استطلاع المواطنين في المنطقة العربية على نحوٍ دوري، مقدّمًا بيانات مهمّة عن آراء المواطنين في قضاياه الراهنة. وهو يتيح الفرصة لرصد التغيرات في الرأي العام العربي على مدار تسع سنوات منذ عام 2011، تاريخ تنفيذ أول مؤشر عربي، وتأثّرها بتطور المشهد العربي خلال الفترة 2019-2020 مقارنةً بنتائج المؤشر العربي للأعوام الماضية.

وجدير بالذكر أن “المؤشر العربي” هو الأوسع والأكبر من حيث نوعه، وعدد الاستطلاعات، وعدد البلدان التي يغطيها. وهو يقدم بيانات للعديد من المؤسسات الأكاديمية والباحثين في دراساتهم عن المجتمعات العربية، إضافة إلى المؤسسات الرسمية والإعلامية.