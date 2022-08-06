إعلان نوايا لإقامة شراكة أردنية ألمانية لتشجيع الصادرات

ترأست الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دانا الزعبي وفداً رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص إلى الجمهورية الألمانية الاتحادية خلال الفترة 8/2022/(4-2)، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية في برلين يوسف البطاينة، لبحث سبل التعاون في إطار الشراكة المؤسسية مع الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ الألمانية المنفذ وبالتعاون مع غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين، وترأست الاجتماع عن الجانب الألماني جيرليند هيكمان في الإدارة العامة للسياسة الخارجية المسؤولة عن ملف التجارة والاستثمار في الوزارة الفيدرالية.

وقدمت الزعبي خلال الاجتماعات عرضاً حول الاقتصاد الأردني والسياسة التجارية الخارجية للأردن واستعرضت التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني وخطط الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي؛ بما فيها تعزيز تنافسية الصادرات، كما استعرضت سبل التعاون مع الوزارة الفدرالية لتعزيز الترويج للصادرات، وخصوصا إلى الأسواق الأوروبية وسوق ألمانيا على وجه التحديد، وشكرت جمهورية ألمانيا الاتحادية على دعمها المستمر للاقتصاد الأردني والبرامج المقدمة لدعم تعزيز دور القطاع الخاص الأردني وخصوصا في مجالات تطوير وترويج الصادرات.

وبينت هيكمان أن الشراكة المؤسسية بين الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ترتكز على تبادل الخبرات المؤسسية بما يخدم ترويج الصادرات الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإشراك القطاع الخاص وتُعدُّ التجربة الأولى من نوعها فيما يخص ترويج الصادرات التي تُقيمها مع دولة عربية وفي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعمل كأداة توفرها وزارة الاقتصاد الألمانية لدعم الاقتصادات في المجتمعات الشريكة وتعزيز العلاقات التجارية الأردنية الألمانية بشكل عام.

وتم خلال الاجتماعات التوقيع على إعلان النوايا حول إقامة شراكة مؤسسية لتشجيع الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية والوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، بحضور السفير الأردني في برلين يوسف البطاينة ومدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي والأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

كما تم خلال الزيارة عقد عدد من الاجتماعات جمعت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والوفد المرافق عن الجانب الأردني مع الرئيس التنفيذي للوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار الدكتور يورغن فريدريش ونائب المدير العام لاتحاد غرف التجارة الألمانية ورئيس إدارة التجارة الخارجية في الاتحاد جورج وولف والأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي ومدير برنامج دعم ترويج الواردات بريتا زيمان تم خلالها بحث عدد من المعيقات التي تحد من قدرة القطاع الخاص الأردني من الدخول إلى الأسواق الأوروبية بشكل عام والسوق الألماني بشكل خاص واستعراض التجربة الأردنية الرائدة في عدد من المجالات وتأكيد استعداد القطاع الخاص الأردني لتلبية متطلبات الشركاء من الجانب الألماني لتعزيز الفرص لدخول السوق الألماني.

كما تم اطلاع الوفد الأردني المشارك على التجربة الألمانية الرائدة في مجالات الممارسات الفضلى وبرامج دعم التجارة والاستثمار والاتفاق على متابعة عدد من القضايا استعداداً للاجتماع المقبل لمسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية والوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ والذي سيتم عقده في عمان خلال الربع المقبل من العام الحالي.