 إعلان هام للطلبة الأردنيين الدارسين في جامعات أرمينيا والمغرب

عمان- الغد- أعلن وزير التعليم العالي الأرميني بأن العملية التعليمية برمتها بما فيها الجامعات ستبدأ الدوام في بداية شهر أيلول القادم للسنوات التحضيرية والأولى، وأنه بتاريخ 15 / 9 / 2020 سيبدأ دوام السنوات الأخرى الثانية والثالثة والرابعة.

لذا يرجى من جميع الطلبة التواصل مع جامعاتهم لإكمال دراستهم علماً بأن المطار في يريفان لا يزال مغلقاً ولكنه يستقبل الرحلات الإضافية (charter) للقادمين.

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية عن الإجراءات المتعلقة بالدخول الجامعي للعام 2020 / 2021 المتعلقة بجائحة كورونا (COVID-19) وعلى النحو الآتي:

– الإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة لاستكمال السنة الجامعية 2019 / 2020:

سيتم إجراء الامتحانات إبتداءً من أوائل شهر سبتمبر 2020 على أن يكون تقييم المعارف والكفاءات عن بعد في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، وحضورياً في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مع رفع عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.

– الإجراءات المواكبة لدخول العام الجامعي 2020 / 2021

تنطلق الدراسة إبتداءً من شهر أكتوبر 2020 مع إعطاء الطلبة الإمكانية لاختيار إحدى الصيغتين سواء التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة على أن تواكب التعليم الحضوري مجموعة من التدابير الاحترازية تعزيزاً للوقاية والسلامة العامة.

– تعمل السلطات المغربية حالياً على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية، وذلك تبعاً لتطورات الحالية الوبائية في كل إقليم وبما يحافظ على سلامة الطلبة والموظفين العاملين فيها.

– مع الإشارة إلى إمكانية تقييم هذه الإجراءات في أي فترة خلال العام الجامعي 2020 /2021 وتكييف آلية الدراسة المعتمدة تبعاً لتطور الحالة الوبائية.