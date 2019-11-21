إعلان هام للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية

عمان- الغد- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الجامعي 2020-2021، والذين قاموا بإدخال طلباتهم على الرابط الهنغاري الذي تم الإعلان عنه سابقاً القيام بتحميل الوثيقة الرسمية التي تبين نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية (IELTS , TOEFL iBT) وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي:http://rce.mohe.gov.jo/hungary2020

واكدت الوزارة على جميع الطلبة ضرورة إدخال الرقم الصحيح (Application ID number) والذي يتم استحداثه للطالب عند تخزين طلبه على الرابط الهنغاري، وبخلاف ذلك فإنه لن يتم النظر في الطلب.