إعلان هام من القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

عمان- الغد- تؤكد وحدة تنسيق القبول الموحد بأن آخر موعد لتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية ………) والمتقدمين بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الحالي هو تمام الساعة (4) عصر اليوم الأحد الموافق 19 / 9 / 2021، حيث يمكنهم الدخول إلى طلب القبول الموحد وتحميل صورة المعادلة أو إرسال صورة عنها على رقم الواتساب (0779616691)، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة، كما ستقوم الوحدة قريباً بالإعلان عن موعد عقد إمتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية من حملة الشهادات الأجنبية.