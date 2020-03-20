إعلان هام لأبناء الجالية الأردنية في تونس وليبيا ومالطا

عمان-الغد- تعيد السفارات الاردنية، التأكيد على المواطنين الأردنيين في تونس ومالطا وليبيا على الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية في هذه الدول لضمان السلامة العامة، والحد من مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) كما تعلن السفارة على ما يلي :-

الدوام الرسمي : من يوم الاثنين الي يوم الجمعة من الساعة 9:00 الى الساعة 13:00.

ترجو السفارة من أبناء الجالية الأردنية أن تقتصر مراجعاتهم للقسم القنصلي على الحالات الطارئة والضرورية فقط.

تدعو السفارة الى اتباع التعليمات والتدابير اللازمة الصادرة عن السلطات المعنية في هذه الدول والاستعانة بالأرقام الطارئة المبينة أدناه:

الجمهورية التونسية

جمهورية مالطا

دولة ليبيا

المساعدة الطبية الاستعجالية : 190

الخط الساخن للسلطات المالطية:

00356 22 042 200

الخط الساخن للسلطات الليبية : 002182134000170

الرقم الاخضر :

19 19 10 80

رقم الطوارئ :

112 / 111

ايميل اللجنة الليبية الخاصة بمتابعة فيروس كورونا: [email protected]

المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة:

547 284 71 000216

الصحة العامة:

00356 21 324 086

مركز العمليات الصحية الاستراتيجية بوزارة الصحة : 500 567 71 00216

للحصول على الدعم بشأن الحجر الصحي:

00356 21 411 411

تؤكد السفارة بأن الخط الساخن متاح على مدار 24 ساعة لاستقبال أي استفسارات ولطلب المساعدة، كما يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم : 00216 50 866 660 أو على الأرقام التالية :

92000666 00216

21333744 00216

00216 22452203

55286235 00216

27111009 00216