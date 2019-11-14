إغلاقات على شارعي الاستقلال واليرموك “جسر المربط” لأعمال الباص السريع

عمان – الغد – استكمالاً لأعمال مشروع الباص سريع التردد (مرحلة الاستقلال)، تعلن أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير عن إغلاق اللوب القادم من شارع اليرموك (جسر المربط) باتجاه وسط البلد شارع الجيش، وذلك يوم غد الجمعة الموافق 15/11/2019 من الساعة الرابعة فجراً ولغاية 11 صباحاً .

كما سيتم اغلاق شارع الاستقلال صعودا باتجاه دوار الداخلية للمقطع الممتد من جسر المربط للمقطع الممتد من جسر المربط ولغاية دائرة الرقابة الصحية، حيث سيتم تحويل السير القادم من جسر النشا لشارع الامير راشد (الهاشمي الشمالي) ومن ثم لشارع وادي المربط والعودة لشارع الاستقلال وذلك يوم السبت الموافق 16/11/2019من الساعة الثانية فجراً ولغاية الساعة السادسة صباحاً.

وسيتم العمل على تزويد مواقع الاغلاق ومسار التحويلات بوسائل السلامة المرورية اللازمة والشواخص التحذيرية والارشادية مع تواجد لكوادر ادارة السير وأعوان المرور السير.