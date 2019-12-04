إغلاقات وتحويلات بالعقبة تزامنا مع “اليوبيل البرونزي”

عمّان – الغد – أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إغلاقات الطرق والتحويلات في عدد من شوارع العقبة، وذلك بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة واحة أيلة للتطوير وإدارة السير المركزية لضمان مسارات آمنة لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019 في نسخته الخامسة عشر، والتي يتوقع أن تستقطب أعداد مشاركين كبيرة من عدائين محليين ودوليين.

وسيركض المشاركون في أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019 – الذي ينطلق صباح يوم الجمعة 6/12/2019 – في 3 سباقات رئيسية وهي؛ سباق النصف ماراثون (21 كم) الذي سينطلق في تمام الساعة 7:00 صباحاً من أمام مدخل فندق موفنبيك – البلد، شارع الملك الحسين، وسينطلق سباق الـ 10 كم الساعة 9:00 صباحاً قبل البوابة الشمالية لمشروع أيلة، شارع الفاروق، فيما سينطلق سباق الأطفال في تمام الساعة 9:15 صباحاً، قبل البوابة الشمالية لمشروع أيلة، شارع الفاروق.

وحول الإغلاقات الرئيسية والكلية لمسارات السباقات فستكون كالتالي، علماً بأن فترة الإغلاق ستبدأ من الساعة الرابعة من فجر الجمعة 6/12/2019 وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم:

– شارع الملك الحسين، من دوار الشريف الحسين (ماكدونالدز) ولغاية دوار الإنتركونتننتال ( غلق كامل ومؤقت بالإتجاهين من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 8 صباحاً.

– شارع الفاروق ( من دوار الإنتركونتننتال ولغاية إشارات القصور الملكية العامرة ( غلق كامل ومؤقت بالإتجاهين من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 8 صباحاً ).

– شارع الفاروق ( من إشارات القصور الملكية العامرة لنهاية شارع الفاروق المتقاطع مع شارع المطار ( غلق كامل بالإتجاهين من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 12 ظهراً ).

– شارع المطار ( من نهاية شارع الفاروق المتقاطع مع شارع المطار ولغاية دوار السلطة ( غلق كامل بالإتجاهين من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 10 صباحاً ).

– شارع بسمان ( من دوار السلطة ولغاية إلتفاف مدارس الإتحاد ( غلق كامل بالإتجاهين من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 10 صباحاً ).

– شارع القدس ( من إشارات شارع الفاروق ولغاية دوار المحدود ( غلق كامل بالإتجاهين من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 12 ظهراً ).

– شارع الأمير حسن ( من دوار المحدود ولغاية الإلتفاف الأول باتجاه بنك لبنان والمهجر ( غلق كامل بالإتجاهين من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 12 ظهراً ).

– دوار المحدود (دوار ملعب تطوير العقبة) ( غلق كامل بجميع الجهات من الساعة 4 فجراً ولغاية الساعة 12 ظهراً.

– ملعب تطوير العقبة ( غلق كامل من عصر يوم الخميس الموافق 5/12/2019 ولغاية عصر يوم الجمعة الموافق 6/12/2019).

وأما عن الشوارع البديلة في تلك الفترة فسوف يقوم رقباء السير الموجودين في المكان بإرشاد السائقين ومساعدة المواطنين على الوصول إلى المنطقة المراد الذهاب إليها.