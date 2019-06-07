إغلاقات وتحويلات جديدة بسبب “الباص السريع”

عمان- الغد- قالت أمانة عمان الكبرى إن دائرة عمليات المرور التابعة لها استكملت وضع الشواخص المرورية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة على تقاطع تقاطع طارق والذي سيغلق اعتبارا من صباح غد السبت للبدء بأعمال تنفيذ التقاطع وأعمال الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الشهيد والأمير حمزة وشارع الاستقلال الأمر الذي يتطلب إغلاق تقاطع طارق إغلاق كلي وإجراء التحويلات التالية وبالتعاون مع إدارة السير.

وقال مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري إن السير القادم من المدينة الرياضية باتجاه الزرقاء واتجاه طارق سيتم تحويله عبر شارع غور الصافي ما بعد مبنى موسيقات القوات المسلحة ومن ثم الانعطاف لليسار باتجاه شارع المهد وصولا لشارع شفيق ارشيدات ثم الانعطاف يسارا باتجاه إشارات وزارة الصحة حيث بإمكان الأخوة السائقين الاتجاه إلى اليمين باتجاه الهاشمي الشمالي وشارع الاستقلال أو الاستمرار من إشارة وزارة الصحة باتجاه الامام عبر شارع المظفر قطز لغاية تقاطعه مع شارع الامير محمد ضياء الحق والانعطاف يسار باتجاه شارع الشهيد ما بعد اشارة العيفان باتجاه الزرقاء مع استحداث فتحه بالجزيرة الوسطية بعد إشارة العيفان للالتفاف باتجاه منطقة طارق.

أما السير القادم من الزرقاء باتجاه دوار المدينة الرياضية سيتم تحويلة إلى شارع ابن سحنون ما بعد إشارة ليالي الشرق ثم الانعطاف يسارا إلى شارع كلثوم بن الهرم ثم إلى شارع الحج وصولا الى تقاطعه مع شارع طارق الرئيسي ثم الانعطاف يسار باتجاه شارع الاميرة عائشة ثم شارع اروى بنت عبد المطلب ومن ثم العودة الى شارع الشهيد.

مع التاكيد على توفر الطرق البديلة للقادم من دوار المدينة باتجاه طارق من خلال دوار المشاغل وشارع نزار باييف والقادم من الزرقاء من خلال شارع ياجوز وشارع الاردن.

وأهابت دائرة السير وأمانة عمان بالمواطنين الإلتزام بالشواخص الإرشادية للطرق البديلة والتحذيرية والالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات رقباء السير وأعوان المرور والتحلي بالصبر للاعتياد على الطرق البديلة لتحقيق اقصى درجات الانسيابية المرورية ولغايات إنجاز مشاريع الباص السريع التردد.