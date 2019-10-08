إغلاقات وتحويلات في عمّان الجمعة بسبب المارثوان

عمان- الغد- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن الخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير استعدادا لانطلاق “سامسونج” ماراثون عمان الدولي بنسخته الحادية عشر، والذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مختلف الفئات العمرية، والتي تعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.

وأكدت الجمعية على تواجد كوادر إدارة السير بهدف مساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجهدهم.

وسيتم اغلاق مسار سباق الـ42 كيلو مترا (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كيلو مترا بالكامل من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فجر يوم الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظُهراً، حيث سيغلق شارع علي بن ابي طالب وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية “مجمع رغدان السياحي” وصولا إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى اغلاق مسار السباق كليا في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.

أما بالنسبة لسباق الـ10 كيلو مترات والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، فسيتم اغلاق مسار السباق كليا في الساعة السادسة صباح الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك اغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكل تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع، كما سيتم اغلاق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن ابي طالب وشارع قريش بشكل كامل.