إغلاقات وتحويلات لتنفيذ تقاطع مرج الحمام منتصف الشهر الحالي

عمان- الغد- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، اليوم السبت، التحويلات المرورية لتقاطع مرج الحمام والذي ينفذ بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة اجمالية (20 ) مليون دولار.

وأكد العموش للقائمين على المشروع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اهمية الطريق الذي يربط العاصمة عمان بالبحر الميت لما يشهده من كثافة مرورية مؤكدا على اهمية تعزيز عناصر السلامة المرورية للتحويلات و ذلك للتسهيل على السائقين سالكي هذه الطريق.

واشار العموش إلى انه تم التنسيق مع امانة عمان الكبرى و ادارة السير المركزية لتنفيذ هذه التحويلات المرورية حيث تم الانتهاء من ازالة العوائق وسيغلق الطريق والبدء باستخدام التحويلات المرورية بتاريخ 15/6/2019 و تبلغ المدة الزمنية المقدرة لانجاز هذا المشروع 18 شهرا.

إلى ذلك قام العموش بجولة ميدانية حيث تفقد اعمال تنفيذ الحماية لجسور البحر الميت / سويمة / غور حديثة و صيانة المواقع المتضررة حيث بين ان العمل مستمر حسب البرنامج المعد لهذه الغاية من قبل المقاولين المنفذين للمشروع.

وأشار إلى أن نسبة الانجاز بلغت 40% للاعمال الانشائية من حيث الطمم تحت القواعد و ان العمل ينفذ على جميع الجسور بشكل جيد بعد انقضاء فصل الشتاء والذي ادى الى فيضانات مستمرة في منطقة الجسور والتي ادت الى انجراف معظم طبقات الردم الصخري المنفذة مما تطلب عمل حمايات جدران خرسانية اسفل القواعد لحمايتها واعادة تاهيلها.

وأكد الوزير على أن الحاجة ملحة لتنفيذ الحمايات للجسور وذلك لمنع تآكل التربة تحت القواعد والوضع الإنشائي لها ولتأمين السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.

ولفت الوزير العموش الى ان الجزء الثالث من العطاء لإعادة تأهيل جسم الطريق بلغت نسبة الانجاز فيه (70 ) % لصيانة الطريق والاكتاف.