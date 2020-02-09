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إغلاق إحترازي لعدد من الطرق في محافظة الطفيلة

منذ 3 دقائق
ثلوج في محافظة الطفيلة
ثلوج محافظة الطفيلة - ارشيفيقة

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عمان- الغد- أغلقت مديرية شرطة محافظة الطفيلة عددا من الطرق إحترازيا بسبب تراكم طبقة خفيفة من الثلوج لحين فتحها من قبل كوادر الأشغال، والطرق المغلقة مؤقتا هي الطريق الواصل من منطقة العيص طريق ازحيقة باتجاه العين البيضاء وطريق شريف الجنوب باتجاه غرندل.

وتشهد محافظة الطفيلة تساقطا للثلوج ورياحا باردة وانخفاضا لمدى الرؤية الأفقية بسبب تكاثف الضباب.

وأهابت غرفة عمليات شرطة محافظة الطفيله بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد السير أثناء المنخفض الجوي وعدم استخدام المركبات إلا للضرورة القصوى.

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