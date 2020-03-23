إغلاق إحدى دور المسنين بعد الامتناع عن تقديم الإعاشة

عمان- االغد– قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات وقف عمل احد دور رعاية كبار السن التابع لاحد الجمعيات الخيرية ونقل كبار السن في الدار وعددهم (8) مسنين ، الى دور رعاية اخرى تعنى برعاية هذه الفئة وذلك بسبب امتناع ادارة الدار عن فتح مستودعات الاعاشة وصرف احتياجات المسنين منها والادعاء بان ذلك يعود لعدم الحصول على تصريح اسثناء من حظر التجول رغم وجود الكوادر المناوبة والقادرة على اجراء اللازم ،بالاضافة الى عدم التعاون مع الوزارة في تنفيذ الانظمة والتعليمات والتعاميم المشددة في ظل ازمة كورونا ، وذلك استنادا لاحكام المادة (9) من نظام ترخيص دور رعاية المسنين رقم 81 لسنة 2012،وستكون الية نقل المسنين بحافلات بالتعاون مع الاجهزة المعنية.

يشار الى ان كافة مراكز كبار السن والبالغ عددها (10) دور تقدم خدماتها الى (393) مسن ومسنة في القطاعين التطوعي والخاص وتقدم هذه الدور خدمات الرعاية وتامين كافة الاحتياجات لهم مع مراعاة كافة اجراءات السلامة والوقاية ، علما بأن الوزارة تتابع احوالهم بموجب تقاريرترسلها هذه الدور لمدراء التنمية الاجتماعية التابعة لهم بشكل يومي ، كما ان الوزارة قد عممت سابقا على كافة الدور الايوائية ومنذ بداية الازمة بتوفير كافة المستلزمات في مستودعاتها و العناية التمريضية .