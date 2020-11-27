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إغلاق إدارة مول في عمان ومحل تجاري ومطعم بداخله لمخالفة أمر الدفاع

منذ 3 ساعات
مخالفة فردية جرى تحريرها بحق أفراد خالفوا أوامر الدفاع
مخالفة فردية جرى تحريرها بحق أفراد خالفوا أوامر الدفاع

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عمان – الغد- قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأمانة عمان بالتنسيق مع الأمن العام بمخالفة واغلاق ادارة احد المولات التجارية في عمان بالاضافة الى مخالفة عدد من المواطنين واغلاق احد المحلات التجارية ومطعم داخل المول لعدم الالتزام بمتطلبات السلامة من ارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين وفق اوامر الدفاع وذلك ضمن الحملة التفتيشية التي تمت أمس الخميس.

وتهيب الوزارة بضرورة الالتزام بمتطلبات الوقاية من ارتداء الكمامة ومسافات التباعد لدعم جهود الحكومة في الحد من انتشار الوباء حرصا على سلامة المواطنين مؤكدة الاستمرار في تكثيف حملات التفتيش.

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