إغلاق احترازي لمكاتب “مياهنا” في ماركا

إيمان الفارس

عمان – أكدت مصادر في شركة مياهنا، أنه تم إغلاق مكاتب الشركة في ماركا الشمالية “احترازيا”، مشددة على عدم صحة الإشاعات التي تتحدث عن أن الإغلاق جاء إثر تسجيل إصابة بكورونا بين موظفي المكتب.

وقالت المصادر لـ”الغد” إنه “لا يوجد أي حالة اشتباه بالإصابة بين موظفي مكتب الشركة في ماركا الشمالية، لكن الإغلاق كان إجراءا احترازيا لمنع الاكتظاظ في المكتب حماية للموظفين والمراجعين، في ظل الحالة الوبائية في المنطقة”.

ودعت المواطنين إلى اللجوء لطرق الدفع الإلكتروني لتسديد المستحقات المترتبة عليهم، وكذلك إلى المراجعة الإلكترونية من خلال موقع الشركة على الانترنت لانجاز معاملاتهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل أكثر من 30 إصابة بكورونا في منطقة ماركا.