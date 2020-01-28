إغلاق السير بين إشارة الحديد وجسر الكلية العسكرية الجمعة المقبلة

عمان – أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير الزرقاء، عن اغلاق السير للمنطقة الواقعة بين اشارة الحديد وجسر الكلية العسكرية، ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/ الحزمة الرابعة اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.

وبينت الوزارة انه سيتم تحويل السير القادم من عمان إلى الزرقاء باتجاه اليمين قبل إشارة الحديد باتجاه تحويله رقم 1 ثم يسارا باتجاه جسر الكلية العسكرية، ويمينا باتجاه المخرج بثلاثة مسارب إلى الاتوستراد، ويتوجب على السير القادم من عمان باتجاه جابر الانعطاف يمينا قبل اشارة الحديد ثم باتجاه التحويلة رقم 1 ثم يسارا باتجاه طريق جابر .

واشارت إلى ان على القادم من الزرقاء باتجاه عمان، الانعطاف يمينا ثم يسارا بمحاذاة حديقة الكلية العسكرية ثم يمينا باتجاه عوجان – ياجوز إلى طريق عمان التنموي باتجاه عمان، او يسارا باتجاه الكراجات للسكان المحليين وعمان.

وأزالت الوزارة اليوم إشارة الحديد قبل اغلاق الاتوستراد وتحويل السير، داعية لاستخدام الطرق البديلة لتجنب مناطق تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان، واستخدام طريق عوجان – ياجوز – عمان، وللقادمين من اربد – الزرقاء استخدام جسر الغباوي – عمان ، والقادمين من عمان عبر شارع 100 ” ممر عمان التنموي استخدام المخرج باتجاه طريق جابر وجسر الغباوي باتجاه الهاشمية – اربد – الزرقاء.

ودعت الوزارة للالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية التحذيرية.

وقالت مديرة تنفيذ الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء: إن مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، مقسم لأربعة عطاءات بكلفة اجمالية تقدر بنحو 140 مليون دينار ممول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحسب اتفاقية التأجير التمويلي، وتتضمن الأعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع بطول 20 كيلومترا تقريبا ، وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الاتوتستراد على كلا الجانبين ليستوعب مسار الباص السريع بالإضافة إلى 3 مسارب لكل اتجاه، وإنشاء التحويلات المؤقتة.

واضافت ان خطة العمل تهدف لتنفيذ اعمال المشروع بحيث تضمن المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وعدم اغلاق اي جزء من الطريق الرئيس من خلال إنشاء تحويلات مرورية نموذجية من 3 مسارب (نفس سعة الطريق القائم) ومؤثثة بكامل عناصر السلامة واللوحات الإرشادية داخل حرم الطريق ورفدها بتحويلات خارجية مساندة لضمان عدم حدوث اي اختناقات مرورية.

واشارت إلى ان نسبة الانجاز في المشروع للمراحل الاربع بلغت 10 بالمئة، موزعة على الحزمة الاولى التي تبدأ من مجمع المحطة وتنتهي قبل تقاطع عين الغزال 62ر5 بالمئة، والحزمة الثانية التي تبدأ من تقاطع عين الغزال باتجاه الزرقاء وتنتهي بعد جسر ماركا 13 بالمئة، والحزمة الثالثة التي تبدأ من منطقة المحطة بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتنتهي قبل إشارة الحديد بنسبة 4ر13 بالمئة، والحزمة الرابعة التي تبدأ من المحطة قبل جسر الجامعة الهاشمية الكلية العسكرية باتجاه الزرقاء وتنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء 8ر7 بالمئة.-(بترا)