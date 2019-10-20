إغلاق الطرق المؤدية لقصر الرئاسة اللبنانية بعد دعوات لمسيرات شعبية باتجاهه

بيروت– اقفل الجيش اللبناني اليوم جميع الطرق والمنافذ المؤدية الى القصر الجمهوري اللبناني بعد دعوات من قبل الهيئات المنظمة للتحرك الاحتجاجي في وسط العاصمة بيروت للقيام بمسيرة من ساحة الشهداء في بيروت الى القصر الجمهوري.

وقال مراسل (بترا) في بيروت، ان لواء الحرس الجمهوري في الجيش اللبناني اقفل بإحكام كل المنافذ والطرق المؤدية الى القصر الجمهوري بالأسلاك الشائكة والآليات العسكرية، وسط تعزيزات عسكرية وأمنية وقوة من المغاوير.

وكان محيط القصر الجمهوري شهد خلال الايام الماضية تحركات شعبية احتجاجية، فيما استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وفدا من المحتجين للاستماع الى مطالبهم.

(بترا)