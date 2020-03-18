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إغلاق المدارس في بريطانيا لمكافحة “كورونا”

منذ ساعتين
بريطانيا.. ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 19

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لندن – أعلن وزير التعليم البريطاني، جافين ويليامسن، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إغلاق المدارس في أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وقال ويليامسون إن امتحانات هذا العام لن تمضي قدمًا، موضحاً أن تصاعد انتشار الفيروس يزداد بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، واتخاذ هذه الإجراءات سينقذ أرواح الناس.-(بترا)

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