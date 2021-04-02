إغلاق المدن الرياضية يوقف تدريبات منتخبات “اليد”

بلال الغلاييني

عمان – في الوقت الذي كانت فيه المنتخبات الوطنية لكرة اليد تدخل في برامج تدريبية مكثفة استعدادا لخوض غمار المنافسات الرسمية المقبلة، كان قرار إغلاق المدن الرياضية، الذي اتخذ منذ أكثر من أسبوعين يعوق هذه التحضيرات، ما اضطر المنتخبات الوطنية لوقف تدريباتها لأجل غير مسمى، ولحين صدور قرار جديد يتضمن فتح المدن الرياضية والمرافق التابعة لها.

وكان المنتخب الوطني للرجال، الذي يشرف على تدريباته الجهاز الفني المكون من المدربين مهند المنسي وإبراهيم البحيري، دخل في وقت سابق، في برنامج تدريبي خاص يشتمل على العديد من المراحل الفنية، ويمتد حتى موعد استحقاق المشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2022، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة، حسب ما أشار إليه المدرب مهند المنسي الذي أكد أن البرنامج التدريبي الطويل يشتمل على مراحل فنية مهمة تتمحور حول الإعداد البدني الشامل، والجوانب الفنية، علاوة على الدخول في التحضيرات الفنية المتقدمة، التي تحتوي على خوض سلسلة من اللقاءات الودية من خلال المعسكرات التدريبية سواء كانت الداخلية أو الخارجية، في الوقت الذي تمنى فيه المنسي عودة المنتخب الوطني لاستئناف تدريباته في هذه المرحلة المهمة، والمراحل المقبلة؛ ليحافظ الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

وينتظر أن يجري الجهاز الفني بعض التعديلات على البرامج التدريبية للمنتخب الوطني على ضوء قرار إغلاق المدن الرياضية وتوقف التدريبات، والذي يستمر حتى يوم 15 أيار (مايو) المقبل حسب قرار الحكومة والجهات ذات العلاقة.

ويذكر أن الجهاز الفني استدعى لتشكيلة المنتخب الوطني 21 لاعبا، تمت متابعتهم ورصدهم خلال منافسات البطولات المحلية الماضية، وهم: عبد الرحمن العقرباوي وخليل بركة وأنس حطوب وأحمد البس ويوسف العياصرة وابراهيم أبو رمان وقيس العوادين وداوود الرواشدة وصدام فريحات ومجد بني هاني ومعاذ طه ومحمد علي وأحمد العطابي ويزن فتح الله وأحمد باسم وخالد عز الدين ومحمود الهنداوي وعثمان العوادين وصهيب أبو رمان وفضل المنسي وبشار فتح الله.

أما المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين، الذي يشرف على تدريباته الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وإبراهيم البحيري، والذي يستعد لخوض منافسات البطولة الآسيوية الثانية، والمقرر أن تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال العام المقبل، فقد توقف عن التدريبات التزاما بقرار الحكومة والجهات ذات العلاقة، حيث ينتظر أن يعلن الجهاز الفني عن البرنامج التدريبي الجديد حال صدور قرار فتح المدن الرياضية.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر في وقت سابق تأجيل موعد انطلاق منافسات البطولة الآسيوية الثانية لكرة اليد الشاطئية للناشئين بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث اكتفى بالإعلان عن إقامتها خلال العام المقبل دون الإشارة إلى موعدها الرسمي.