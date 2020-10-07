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إغلاق المطاعم السياحية داخل فنادق العقبة

منذ ساعتين
مطعم سياحي- تعبيرية

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احمد الرواشدة

العقبة – عممت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المنشآت الفندقية وخدمات الإيواء السياحي في العقبة بإغلاق المطاعم داخل المنشآت السياحية والإبقاء على تقديم الطعام داخل الغرف الفندقية.

وبينت السلطة في كتابها الذي حمل توقيع رئيس السلطة نايف بخيت انه ونظرا لتطورات الوضع الوبائي في المملكة وحرصا على سلامة المواطنون والعاملين في المنشآت السياحية والفندقية يقتصر تقديم الطعام للزبائن داخل الغرف وإغلاق المطاعم داخل المنشآت الفندقية حتى إشعار آخر.

وأشارت السلطة أن فرق الرقابة والتفتيش ستقوم بعمل جولات تفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من التزامها بتعليمات السلامة العامة والأدلة الإرشادية المعمول بها.

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