إغلاق المنطقة الخضراء بالعراق لتأمين مؤتمر قمة بغداد

بغداد– اغلقت قوات الامن العراقي، اليوم السبت، المنطقة الخضراء بشكل تام، استعداداً لانعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة تسع دول شقيقة وصديقة، وفقا لما افاد به مصدر أمني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، إن بغداد تمارس حياتها بشكل طبيعي والإجراءات المتخذة هي لتامين إجراءات نجاح القمة، موضحا أن نجاح مؤتمر القمة والخطة الأمنية هي رسالة اطمئنان للجميع وللشعب العراقي َودول المنطقة والعالم، بأن هناك حكومة وقيادة عسكرية عراقية قادرة على المضي قدما بالعراق وشعبه إلى بر الأمان.

ووصلت وفود البلدان العربية والصديقة الى بغداد للمشاركة في اعمال القمة، التي تبدا اعمالها اليوم السبت.-(بترا)