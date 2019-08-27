إغلاق باب التسجيل لبطولة الأردن لسباقات السرعة غدا

عمان – الغد – يغلق باب التسجيل لسباق السرعة “الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات السرعة”، ويتم الإعلان عن أسماء المشاركين عند الساعة 4 عصر يوم غد الأربعاء.

وينطلق السباق عند الساعة 9 صباح يوم الجمعة 30 آب (أغسطس) الحالي، في حلبة نادي السيارات الملكي.

ويتوقع أن تشتعل أجواء المنافسات على القمة الكبيرة المنتظرة لنيل لقب السباق بحيث لن تكون المنافسة سهلة بين المتسابقين، بعد أن وصلت ذروتها في السباقات الماضية.

تعليمات السباق

يتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

وحسب التعليمات التكميلية للسباق، تتم من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4 مساء يوم الخميس، عملية التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين، وتوزيع مخطط مسار الطريق في نادي السيارات الملكي، وبالفترة من الساعة 3.30 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء سيتم إجراء عملية الفحص الفني في مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم عند الساعة 6.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين والتصنيف النهائي للمصرح لهم بالتسابق.

وسيتدرب المتسابقون من الساعة 5 مساء إلى 7 مساء يوم غد الخميس على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق.

نتائج سباق السرعة الأول

– الدفع الرباعي، والترتيب العام، الأول: حسام سالم، الثاني: أيهاب الشرفا، الثالث: محمد تيسير.

– الدفع الخلفي: الأول: شاكر جويحان، الثاني: سالم طعيمة، الثالث: علاء مسمار.

– الدفع الأمامي: الأول: جورج سعادة، الثاني: مارتن حنظل (فلسطين)، الثالث: محمد العزة.

– أبطال الكؤوس والفئات: الفئة 14: حسام سالم ، الفئة 13: شاكر جويحان، الفئة 12: سالم طعيمة، الفئة 10: محمد العزة، الفئة 8: راكان شابسوغ، الفئة 7: عبود مسمار، الفئة 5: مارتن حنظل (فلسطين)، الفئة 4: جورج سعادة (فلسطين) الفئة 2: علي زوانه.

نتائج سباق السرعة الثاني

– الدفع الرباعي، والترتيب العام، الأول: محمد تيسير، الثاني: غيث وريكات، الثالث: حسام سالم.

– الدفع الخلفي: الأول: محمد نقاوة، الثاني: سالم طعيمة، الثالث: جاد نباص.

– الدفع الأمامي: الأول: خالد جمعة، الثاني: محمد العزة، الثالث: أمجد الحوراني.

– أبطال الكؤوس والفئات: الفئة 20: هيثم الشريعة، الفئة 11: عامر موسى، الفئة 12: عاطف عواد، الفئة 13: محمد نقاوة، الفئة 14: محمد تيسير، الفئة 2: أحمد جانخوت، الفئة 5: عزت الجيلاني، الفئة 6: محمد العزة، الفئة 7: طه أبو عادي، الفئة 8: راكان شابسوغة، الفئة 9: ضياء كرزون.

نتائج سباق السرعة الثالث

– الترتيب العام للسباق: الأول: حسم سالم، الثاني: غيث وريكات، الثالث: خاتشيك شاديان.

– أبطال الدفع الرباعي: الأول: حسام سالم، الثاني: غيث الوريكات، الثالث: مصطفى عطاري.

– أبطال الدفع الخلفي: الأول: خاتشيك شاديان، الثاني: شاكر جويحان، الثالث: محمد نقاوة.

– أبطال الدفع الأمامي: الأول: أمجد الحوراني، الثاني: سند الزعبي، الثالث: أحمد جانخوت.

– أبطال الكؤوس والفئات: الفئة 14: حسام سالم، الفئة 13: شاكر جويحان، الفئة 12: محمد صبيحات، الفئة 10: زيد عبد الغني، الفئة 9: بلال قبلاوي،

الفئة 8: أمجد الحوراني، الفئة 7: أحمد الشرفا (فلسطين)، الفئة 6: محمد العزة، الفئة 5: عزت الجيلاني، الفئة 2: أحمد جانخوت، فئة المبتدئين: زيد غيث.