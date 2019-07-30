عمان – الغد – يغلق عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد الأربعاء ، باب التسجيل لسباق الدرفت الرابع “سباق القوة” – الجولة قبل الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت- الذي سينطلق عند الساعة 10 من صباح يوم الجمعة المقبل، في حلبة مادبا.

وستتم يوم الخميس المقبل بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 مساء، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين، في حلبة مادبا.

وستجرى عملية الفحص بالفترة من الساعة 5.30 إلى الساعة 7.30 مساء في المكان ذاته، وسيتم عند الساعة 8.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين المصرح لهم المشاركة في السباق، وسيغلق عند الساعة 8 مساء موقف الصيانة في حلبة مادبا.

وتم تحديد الفترة من الساعة 7 من صباح يوم الجمعة آخر موعد لدخول السيارات إلى موقف الصيانة في حلبة مادبا، والفترة الساعة 8 إلى الساعة 9.30 صباحا، لتسجيل علامات السيارات المشاركة في السباق، والفترة من الساعة 9 إلى الساعة 9.30 صباحا، موعدا لاجتماع المتسابقين مع الحكام ومدير السباق والتدريب على المسار.

المحطة الأكثر تشويقا

يعد سباق الدرفت الرابع من السباقات الأكثر تشويقا على روزنامة سباقات الدرفت كونه يشكل الجولة قبل الأخيرة من بطولة الأردن، يتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

وسيتبلغ المنافسة ذروتها خلال السباق من قبل المتسابقين الأكثر طموحا لنيل اللقب وتعزيز مراكزهم في سلم الترتيب العام، وباب الصعود لمنصة التتويج سيكون مشرعا لنخبة المتسابقين، ومن المنتظر مشاركة متسابقين من الدول العربية في السباق.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء علي البلوشي وليث الشريف وسالم الدسوقي، ومدير السباق موسى حزينة وكبير المراقبين سامر عبيدو ضابط شؤون المتسابقين: يمان أبو العدس ومسؤولا السلامة عبدالله جانخوت وعبد الله القصص، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، وضابطا الإتصالات مؤيد مكاوي وإبراهيم جرادات ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جوهري ورامز ترزي ورزان الشرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة، وسند حاكرون، ومسؤولي النتائج حسام المصري ونرجس الشريدة وسامي عبيدو وديما زراعيني ومروة أبو بكر ويزن حسان ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة لؤي مرعي، ، ومسؤولا دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي وأحمد الظاهر والتوثيق الإداري محمد شتيوي ، ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر.