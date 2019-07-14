إغلاق باب التسجيل لسباق الحسين لتسلق الرمان الأربعاء

عمان – الغد – يغلق عند الساعة 3 عصر يوم الأربعاء 17 تموز (يوليو) الحالي، باب التسجيل لسباق الحسين لتسلق الرمان الذي تنطلق منافساته يوم الجمعة 26 الحالي.

وقامت اللجنة المنظمة للسباق بتجهيز كافة ترتيبات السلامة على المسار، وبات جاهزا لاقامة السباق وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، وسيتم تخصيص أماكن للجمهور وتوفير شاشات للعرض لاتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالأجواء المميزة للسباق.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق ستقام يوم الأحد 21 الحالي، عملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام على المتسابقين والإعلانات الاختيارية في نادي السيارات الملكي، ومن ثم إجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق، وسيجري المتسابقون تدريباتهم لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الإثنين 22 تموز (يوليو) الحالي حتى يوم الأربعاء 24 منه.

وينتظر عشاق سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان بشغف كبير انطلاق منافسات السباق التاريخي بمشاركة نخبة من المتسابقين الأردنيين والعرب.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الثانية والثالثة، ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا ويبلغ مستوى التدرج 8 %.

ومن المنتظر أن يشهد السباق، منافسة قوية على لقب هذا العام، خاصة في ظل منافسة أردنية تقودها كوكبة من أبطال سباقات السرعة والهضبات.

ويتطلع السائقون للسنة الـ12 على التوالي إلى كسر الرقم القياسي لسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي المسجل في العام 2007 باسم المتسابق اللبناني روجيه فغالي الذي حققه في العام 2007، والبالغ 1.48.76 دقيقة.

ويتطلع المتسابق خاتشيك شاديان إلى تحقيق لقب السباق للمرة الخامسة على التوالي، واحتكار الرقم القياسي بعدد ألقاب السباق. وكان شاديان قد حقق لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العام 2018 بزمن 1.50.65 دقيقة.

برنامج السباق

– الأربعاء 17-7: الساعة 3 عصرا، الإعلان عن قائمة المشاركين.

– الأحد 21-7: من الساعة 11 صباحا – 1 ظهرا، التوثيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق على المتسابقين – نادي السيارات الملكي، ومن الساعة 12 ظهرا – 3 عصرا ، عملية الفحص الفني في كراج أبو طوق بالمنطقة الصناعية “وادي السير”.

– الاثنين 22-7: من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، التدريب على المسار.

– الثلاثاء 23-7: من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، التدريب على المسار.

– الأربعاء 24-7: التدريب على المسار من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

– الخميس 25-7: من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مساء، الفحص الفني الثاني للسيارات في موقف الصيانة – تل الرمان، وعند الساعة 7 مساء اجتماع الحكام في نادي السيارات الملكي، والإعلان عند الساعة 8 مساء عن المتسابقين المصرح لهم المشاركة في السباق، وعند الساعة 8.30 مساء الاجتماع الإلزامي لمدير السباق مع المتسابقين.

– الجمعة 26-7: الساعة 9 صباحا، إنطلاق السباق.