إغلاق باب التسجيل للجولة الختامية لبطولة الأردن لسباقات السرعة الأربعاء

عمان – الغد – تشهد حلبة نادي السيارات الملكي يوم الجمعة منافسات “الجولة الخامسة (سباق القوة) والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة”، حيث يعد مسار النادي من أحب المسارات على قلوب المتسابقين وأصعبها.

وحسب التعليمات التكميلية للسباق، يتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية ويغلق باب التسجيل للسباق يوم الأربعاء، وتتم من الساعة 2 عصرا إلى الساعة 3 عصرا يوم الخميس، عملية التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين وتوزيع مخطط مسار الطريق في نادي السيارات الملكي، وبالفترة من الساعة 2.30 عصرا إلى الساعة 4.30 عصرا من ذات اليوم سيتم إجراء عملية الفحص الفني في مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم عند الساعة 5.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين والتصنيف النهائي للمصرح لهم بالتسابق.

الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة بعد الجولة الرابعة

المركز الأول: حسام سالم برصيد 113 نقطة.

المركز الثاني: غيث الوريكات برصيد 88 نقطة.

المركز الثالث: مصطفى عطاري برصيد 62 نقطة.

المركز الرابع: إيهاب الشرفا برصيد 54 نقطة.

المركز الخامس: محمد تيسير برصيد 53 نقطة.

المركز السادس: شاكر جويحان برصيد 46 نقطة.

المركز السابع: خاتشيك شاديان برصيد 43 نقطة.

المركز الثامن: أمير ناصيف برصيد 40 نقطة.

المركز التاسع: أمجد العناسوة برصيد 30 نقطة.

المركز العاشر: سالم طعيمة برصيد 28 نقطة.

المركز الحادي عشر: محمد صبيحات برصيد 22 نقطة.

المركز الثاني عشر: فادي دهشان برصيد 20 نقطة.

المركز الثالث عشر: فراس الزعبي برصيد 20 نقطة.

الترتيب العام لبطولة الدفع الرباعي بعد الجولة الرابعة

المركز الأول: حسام سالم برصيد 120 نقطة.

المركز الثاني: غيث الوريكات برصيد 102 نقطة.

المركز الثالث: مصطفى عطاري برصيد 84 نقطة.

المركز الرابع: إيهاب الشرفا برصيد 80 نقطة.

المركز الخامس: محمد تيسير برصيد 63 نقطة.

المركز السادس: أمجد العناسوة برصيد 58 نقطة.

المركز السابع: أمير ناصيف برصيد 50 نقطة.

المركز الثامن: فراس الزعبي برصيد 44 نقطة.

المركز التاسع: محمد صبيحات برصيد 40 نقطة.

المركز العاشر: عروة مدانات برصيد 38 نقطة.

المركز الحادي عشر: فادي دهشان برصيد 34 نقطة.

المركز الثاني عشر: أنس توغوج برصيد 19 نقطة.

المركز الثالث عشر: رائد دهشان برصيد 13 نقطة.

الترتيب العام لبطولة الدفع الخلفي بعد الجولة الرابعة

المركز الأول: شاكر جويحان برصيد 92 نقطة.

المركز الثاني: سالم طعيمة برصيد 86 نقطة.

المركز الثالث: محمد نقاوة برصيد 81 نقطة.

المركز الرابع: جاد نباص برصيد 76 نقطة.

المركز الخامس: خاتشيك شاديان برصيد 64 نقطة.

المركز السادس: طارق صرصور (فلسطين) برصيد 50 نقطة.

المركز السابع: علاء مسمار برصيد 47 نقطة.

المركز الثامن: جمال نقاوة برصيد 44 نقطة.

المركز التاسع: عامر موسى برصيد 25 نقطة.

المركز العاشر: بلال قبلاوي برصيد 20 نقطة.

المركز العاشر: راكان الزعبي برصيد 20 نقطة.

المركز الثاني عشر: ضياء كرزون برصيد 18 نقطة.

المركز الثالث عشر: زيد عبد الغني برصيد 15 نقطة.

الترتيب العام لبطولة الدفع الأمامي بعد الجولة الرابعة

المركز الأول: أحمد جانخوت برصيد 97 نقطة.

المركز الثاني: محمد العزة برصيد 76 نقطة.

المركز الثالث: سند الزعبي برصيد 75 نقطة.

المركز الرابع: أمجد الحوراني برصيد 67 نقطة.

المركز الخامس: عزت الجيلاني برصيد 50 نقطة.

المركز السادس: خالد جمعة برصيد 39 نقطة.

المركز السابع: أحمد الحيح (فلسطين) برصيد 38 نقطة.

المركز الثامن: عاصم عارف برصيد 37 نقطة.

المركز التاسع: علي زوانة برصيد 30 نقطة.

المركز العاشر: مصطفى جمعة برصيد 28 نقطة.

المركز الحادي عشر: علي ناصر برصيد 26 نقطة.

المركز الثاني عشر: جورج سعادة (فلسطين) برصيد 25 نقطة.

المركز الثالث عشر: مارتن حنظل (فلسطين) برصيد 22 نقطة.